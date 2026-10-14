مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی دو روز آینده شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مختلف کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی دو روز آینده شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مختلف کشور خواهیم بود.

وی افزود:طی دو روز آینده در مناطق شمالی فارس، نیمه جنوبی کرمان و شمال هرمزگان، در همه ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او گفت:همچنین روز شنبه،رگبار خفیف باران و رعدوبرق در شمال‌غرب، ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی دور از انتظار نخواهد بود.

او یادآور شد: روز یکشنبه نیز بارش پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق در مناطقی از شمال‌غرب، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز و زاگرس (شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب اصفهان)، شمال فارس، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و برخی مناطق مرکزی کشور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی پنج روز آینده، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گردوخاک در شرق کشور پدیده غالب خواهد بود.