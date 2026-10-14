باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سهامی عام پروژه‌محور با دستور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و با محوریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تشکیل شد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اعلام این خبر، گفت: تشکیل این شرکت با هدف تأمین مالی پروژه‌های معدنی، فعال‌سازی ظرفیت‌های بهره‌برداری‌نشده در شمال‌غرب کشور و توسعه زنجیره ارزش مس انجام شده است.

وی افزود: این طرح، ظرفیت‌های معدنی پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان و اردبیل را در بر می‌گیرد و از جمله محورهای آن، بهره‌گیری از ظرفیت ۴۵ پهنه معدنی و پروانه اکتشافی ایمیدرو، همچنین پهنه‌ها، معادن و طرح‌های نیمه‌تمام شرکت ملی صنایع مس ایران است.

بر اساس این طرح، تجمیع ظرفیت‌های معدنی و پروژه‌های توسعه‌ای منطقه در قالب یک شرکت سهامی عام پروژه‌محور، زمینه تأمین مالی طرح‌ها، تسریع در فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی و تقویت زنجیره ارزش مس را فراهم می‌کند.

از دیگر اهداف تشکیل این شرکت، عرضه سهام آن در بورس و فراهم‌کردن امکان مشارکت مردم در تأمین مالی و پیشبرد پروژه‌های معدنی و صنایع وابسته است.

این ابتکار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و توسعه‌ای ایمیدرو و شرکت ملی صنایع مس ایران، در راستای تقویت سرمایه‌گذاری معدنی، توسعه فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های منطقه شمال‌غرب کشور دنبال می‌شود.