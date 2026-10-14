باشگاه خبرنگاران جوان -وجیه‌الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر چهارشنبه در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راهسازی و تجهیزات وابسته کرمان افزود: برگزاری این نمایشگاه و حضور فعالان اقتصادی و بخش ماشین‌آلات معدنی در شرایط جنگ اقتصادی، نشانه‌ای زنده از پویایی و امیدآفرینی در عرصه تولید است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان و تصمیمات اتخاذشده در نشست شورای عالی معادن اظهار کرد: استان کرمان به عنوان بهشت معادن کشور دارای نگاه ویژه‌ای در اسناد بالادستی است.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت اظهار کرد: به پیشنهاد استاندار کرمان، مقرر شد برنامه راهبردی استان از مرحله اکتشاف تا تکمیل زنجیره‌های ارزش و تعیین تکلیف مسئولان هر حوزه اعم از شرکت‌های معدنی، واحد‌های صنعتی و مدیران ذی‌ربط، به عنوان یک برنامه عملیاتی در شورای عالی معادن مصوب شود.

وی با بیان اینکه یکی از محور‌های مهم برنامه راهبردی تحول معدنی ساماندهی و تجمیع داده‌های اکتشافی است، ادامه داد: اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی در اختیار دستگاه‌ها و مؤسسات مختلف قرار دارد و تجمیع و تحلیل این داده‌ها می‌تواند زمینه دسترسی بهتر سرمایه‌گذاران به اطلاعات مورد نیاز و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن را فراهم کند.

جعفری خاطرنشان کرد: اجرای بخشی از این برنامه با مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده و این اقدام می‌تواند به شناسایی ذخایر معدنی بیشتر و بهبود ظرفیت‌های اکتشافی کشور منجر شود، امیدواریم تحلیل داده‌های اکتشافی تا پایان سال تکمیل شود و دسترسی سرمایه‌گذاران به این اطلاعات گسترش یابد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی اظهار کرد: در استانی مانند کرمان که از ذخایر معدنی گسترده‌ای برخوردار است، فعالیت‌ها نباید به استخراج مواد خام محدود بماند، بلکه باید زنجیره تولید تا دستیابی به محصولات نهایی و قابل مصرف توسعه یابد.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: طرح‌های جامع مس، سرب، روی و زغال‌سنگ می‌توانند مبنایی برای تدوین برنامه‌های راهبردی استان باشند؛ در این مسیر مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ معدنی، انجمن‌های تخصصی و دولت ضروری است تا تصمیمات اتخاذشده با نیاز‌های واقعی تولید هماهنگ و قابلیت اجرایی داشته باشند.

وی تصریح کرد: نوسازی ماشین‌آلات معدنی از زیرساخت‌های اساسی فعالیت معادن است و رقابت‌پذیری در این حوزه به فناوری مورد استفاده، ظرفیت تجهیزات، شیوه حمل‌ونقل و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات وابسته است.

جعفری با اشاره به اهمیت عناصر حیاتی، کمیاب و راهبردی در اقتصاد جهانی گفت: در سال ۱۴۰۳ فهرستی شامل ۳۰ عنصر حیاتی و راهبردی تهیه و معرفی شد که به‌صورت سالانه بازنگری می‌شود و احتمال افزایش تعداد عناصر تا ۴۰ مورد این فهرست در بازنگری جدید نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه ذخایر معدنی مس می‌توانند حاوی عناصر ارزشمند دیگری نیز باشند افزود: توسعه فناوری‌های استحصال این عناصر، فرصت مهمی برای افزایش ارزش افزوده صنایع معدنی ایجاد می‌کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در کنار مس و طلا، امکان استحصال چند عنصر دیگر نیز در حال پیگیری است و بخشی از این اقدامات، از جمله بازیابی عناصر از لجن مس، در شرکت ملی صنایع مس ایران دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: باید فناوری‌های موجود از مرحله آزمایشگاهی و پایلوت به مرحله صنعتی برسند تا امکان بهره‌برداری اقتصادی از این عناصر فراهم شود و ارزش افزوده بیشتری به اقتصاد استان بازگردد.

جعفری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های نهفته در ذخایر معدنی خاطرنشان کرد: توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش، نوسازی ماشین‌آلات و استحصال عناصر استراتژیک می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد معدنی استان کرمان را فراهم کند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای به تصویر کشیدن توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه معدن، و معرفی ظرفیت‌های گسترده این بخش است.

احمد انارکی با بیان اینکه استان کرمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی کشور شناخته می‌شود افزود: وجود معادن بزرگ در این استان، ضرورت برگزاری چنین رویداد‌هایی را دوچندان می‌کند تا ضمن معرفی توانمندی‌ها، کمبود‌ها و مشکلات موجود نیز شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش مس، به برخی مشکلات تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تاکید کرد و افزود: در کنار تولید مس و سایر محصولات صنعتی، باید امکان دسترسی صنایع به مواد اولیه مورد نیاز فراهم شود تا مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهره‌گیری از منابع مرتبط با حقوق دولتی معادن برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق معدنی اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌گونه‌ای استفاده شود که بخشی از آثار و مشکلات ناشی از فعالیت‌های معدنی برای مردم این مناطق جبران و منابع حاصل در مسیر توسعه همان مناطق هزینه شود.