باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) روز چهارشنبه اعلام کرد کاش پاتل، رئیس این نهاد برای شرکت در رویدادی مرتبط با نیرو‌های مجری قانون در ایالت ویرجینیا حضور داشته و به روسیه سفر نکرده است.

تصاویر منتشرشده از سوی یکی از شبکه‌های وابسته به‌ای‌بی‌سی نیوز در ویرجینیا نیز پاتل را در مراسمی در شهر لینچبرگ در روز چهارشنبه نشان می‌دهد.

پیش‌تر شبکه خبری «ام‌اس ناو» به نقل از دو منبع ناشناس گزارش داده بود که رئیس اف‌بی‌آی برای شرکت در نشستی دو روزه با میزبانی سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی)، وارد روسیه شده و قرار است از مسکو و سن‌پترزبورگ بازدید کند.

اف‌بی‌آی در پیامی اعلام کرد: «کاش پاتل واقعاً اینجاست؛ در دانشگاه لیبرتی، برای شرکت در مراسم قدردانی از نیرو‌های مجری قانون.»

منبع: رویترز