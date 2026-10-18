رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی به روال عادی خود ادامه می‌دهد و نوسانات جزئی قیمت برخی کالاها در بازار تنها ناشی از افزایش نرخ ارز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر تداوم روند عادی تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور گفت: در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و نوسانات جزئی قیمت برخی کالاها عمدتاً ناشی از تغییرات نرخ ارز است.

کنگری با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: زنجیره تأمین و توزیع این کالاها به روال عادی خود ادامه می‌دهد و تعادل فعلی میان عرضه و تقاضا، حاصل مدیریت بازار و همراهی اصناف است.

وی افزود: با وجود نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز، قیمت حبوبات حدود ۵ درصد و برنج بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، به دلیل وفور کالا در بازار، عرضه به‌صورت رقابتی انجام می‌شود و همین موضوع مانع از انتقال کامل اثر نوسانات ارزی به قیمت کالاها شده است.

مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی برای زنجیره توزیع کالاهای اساسی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه با انتقاد از شیوه فعلی دریافت مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در بسیاری از کشورها، برای حمایت از رفاه مردم، این مالیات دریافت نمی‌شود یا سازوکار اخذ آن به‌گونه‌ای تنظیم شده است که فشار کمتری بر مصرف‌کننده وارد کند؛ اما در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره تأمین و توزیع، از تولیدکننده و بنکدار تا عمده‌فروش، واحد پخش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده نهایی، اعمال می‌شود.

کنگری تصریح کرد: اگر سازوکار دریافت مالیات بر ارزش افزوده به‌گونه‌ای اصلاح شود که این مالیات تنها یک‌بار و در انتهای زنجیره دریافت شود، می‌توان زمینه مهار ۵۰ درصد از تورم این حوزه را فراهم کرد.

وی با اشاره به فعالیت سنتی ۷۵ درصد از واحدهای صنفی و حاشیه سود حدود ۳ درصدی بنکداران گفت: با وجود اینکه به گفته وی ۸۵ درصد اصناف از مالیات معاف هستند، شیوه فعلی مالیات‌ستانی می‌تواند به ایجاد احساس بی‌عدالتی، افزایش انگیزه برای فرار مالیاتی و گرایش برخی فعالان صنفی به فروش کالاهای معاف از مالیات منجر شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: اصناف آمادگی دارند در شرایط رونق بازار، مالیات خود را به‌صورت شفاف و آنی و هم‌زمان با صدور فاکتور پرداخت کنند؛ بنابراین، اصلاح سازوکار مالیات‌ستانی می‌تواند به شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط فعالیت بنکداران کمک کند.

آخرین قیمت برنج در بازار بنکداران

کنگری در تشریح آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی در بازار بنکداران گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بین ۳۴۰ تا ۴۹۵ هزار تومان، برنج پاکستانی بین ۲۰۵ تا ۲۹۰ هزار تومان و برنج هندی بین ۲۵۵ تا ۲۹۵ هزار تومان متغیر است.

وی با بیان اینکه وفور کالا در بازار از انتقال کامل اثر نوسانات نرخ ارز به قیمت‌ها جلوگیری کرده است، افزود: عرضه رقابتی همچنان در بازار جریان دارد و در حال حاضر کمبودی در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی گزارش نمی‌شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین با اشاره به وضعیت بازار روغن و شکر اظهار کرد: روغن به‌وفور در بازار توزیع می‌شود و نوسانات اخیر قیمت شکر نیز با پیگیری‌های انجام‌شده از مبدأ برطرف شده است.

به گفته کنگری، شکر در حال حاضر با نرخ هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار تومان در بنکداری‌ها توزیع می‌شود.

 

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار برنج ، بازار روغن
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