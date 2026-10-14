پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفوی در جریان جنگ تحمیلی سوم با دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی همکاری داشته و در اردیبهشت‌ماه امسال در میدان آزادی کرمان از پشت‌بام به سمت مردم تیراندازی کرده است. او همچنین به شلیک به سمت نیروهای پلیس و برنامه‌ریزی برای اقدامات مسلحانه در فرودگاه کرمان اعتراف کرده است.

نیروهای وزارت اطلاعات پس از شناسایی و زیر نظر گرفتن متهم، او را بازداشت کردند. در بازرسی از مخفیگاه وی، یک قبضه سلاح برنو، دو قبضه سلاح شکاری، ۲۴۶ فشنگ برنو و ۳۰ کوکتل مولوتف کشف شد. پس از رسیدگی قضایی، صدور حکم اعدام و تأیید آن در دیوان عالی کشور، حکم صبح امروز اجرا شد.