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پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

علی‌سینا مصطفوی که به اتهام اقدامات مسلحانه، تیراندازی به مردم و پلیس در کرمان و ارتباط با رضا پهلوی بازداشت شده بود، پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفوی در جریان جنگ تحمیلی سوم با دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی همکاری داشته و در اردیبهشت‌ماه امسال در میدان آزادی کرمان از پشت‌بام به سمت مردم تیراندازی کرده است. او همچنین به شلیک به سمت نیروهای پلیس و برنامه‌ریزی برای اقدامات مسلحانه در فرودگاه کرمان اعتراف کرده است.

نیروهای وزارت اطلاعات پس از شناسایی و زیر نظر گرفتن متهم، او را بازداشت کردند. در بازرسی از مخفیگاه وی، یک قبضه سلاح برنو، دو قبضه سلاح شکاری، ۲۴۶ فشنگ برنو و ۳۰ کوکتل مولوتف کشف شد. پس از رسیدگی قضایی، صدور حکم اعدام و تأیید آن در دیوان عالی کشور، حکم صبح امروز اجرا شد.

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