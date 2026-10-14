باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - اندیکا، شهرستانی در شمال خوزستان، سال‌هاست با مشکل مدیریت پسماند دست‌وپنجه نرم می‌کند. محل فعلی دفع زباله، بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی، به محلی برای تجمع شیرابه و انتشار بوی نامطبوع بدل شده است.

این وضعیت، نه تنها سلامت اهالی منطقه را تهدید می‌کند، بلکه خطر آلودگی منابع آب و خاک را نیز به همراه دارد. حالا دادستان شهرستان، شخصاً وارد میدان شده تا این پرونده قدیمی را تعیین تکلیف کند.

احمد طهماسبی شاه‌منصوری، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا می‌گوید: این بازدید با هدف بررسی وضعیت محل فعلی دفع پسماند و ارزیابی مشکلات و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از آن انجام شد.

او افزود: در جریان این بازدید، دادستان شهرستان بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محل فعلی دفع پسماند و پیگیری ایجاد و راه‌اندازی جایگاه جدید مطابق با ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی تأکید کرد.

طهماسبی شاه‌منصوری با اشاره به اهمیت مدیریت اصولی پسماند ادامه داد: انتخاب محل مناسب برای دفع پسماند و ساماندهی فرایند جمع‌آوری و دفع آن، نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی منابع آب و خاک و حفاظت از محیط زیست منطقه دارد.

او یادآور شد: پیگیری‌های لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط برای تعیین تکلیف وضعیت موجود و راه‌اندازی جایگاه جدید دفع پسماند بر اساس الزامات زیست‌محیطی ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، بهبود مدیریت پسماند و صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست شهرستان را از اهداف این اقدامات برشمرد.

زباله‌های اندیکا، سال‌هاست بی‌صدا انباشته می‌شوند؛ اما شیرابه‌شان به آب و خاک نفوذ می‌کند و بویشان تا خانه‌های اهالی می‌رسد.

حالا دادستان وارد میدان شده و از تعیین تکلیف فوری می‌گوید. باید دید این پیگیری‌ها، پیش از آنکه زباله‌ها به بحرانی زیست‌محیطی بدل شوند، به جایگاه جدید می‌رسند یا نه.