حبیبی گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از پزشکان و پرستاران و اعضای کادر درمان در دوران کرونا جان خود را از دست دادند و با وجود خطرات، پای خدمت به مردم ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود حبیبی معاون وزیر بهداشت امروز در یادواره شهدای سلامت استان گلستان با اشاره به نقش جامعه پزشکی در دفاع مقدس، دوران کرونا و شرایط بحرانی کشور اظهارکرد: پزشکان، پرستاران و کادر درمان همواره در کنار مردم حضور داشته‌اند و خدمات و فداکاری‌های آنان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جایگاه جامعه پزشکی در افکار عمومی بیان کرد: تیم ملی سلامت همواره مورد احترام مردم بوده است و این جایگاه، نتیجه سال‌ها خدمت‌رسانی به مردم و حضور در کنار آنان در شرایط دشوار است.

وی با اشاره به نقش پزشکان و امدادگران در دوران دفاع مقدس افزود: نیرو‌های امدادی دوشادوش رزمندگان در خط مقدم حضور داشتند و پزشکان و جراحان نیز با برپایی بیمارستان‌های سیار، در نزدیک‌ترین نقاط به میدان نبرد به مجروحان خدمت‌رسانی می‌کردند. این فداکاری‌ها بخشی از حافظه تاریخی مردم ایران است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دوران همه‌گیری کرونا را از دیگر مقاطع مهم حضور ایثارگرانه کادر درمان برشمرد و تصریح کرد: در هفته‌های نخست شیوع بیماری، به دلیل ناشناخته‌بودن ویروس، حتی اعضای خانواده بیماران نیز در بسیاری از موارد امکان حضور در کنار آنان را نداشتند؛ اما پزشکان و پرستاران با وجود خطر ابتلا، بر بالین بیماران حاضر می‌شدند و به درمان آنان ادامه می‌دادند.

حبیبی با اشاره به جان‌باختن شماری از اعضای جامعه پزشکی در دوران کرونا گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از پزشکان و پرستاران و اعضای کادر درمان در این دوره جان خود را از دست دادند که شمار قابل‌توجهی از آنان در سه ماه نخست شیوع بیماری بودند. این افراد با عشق، ایمان و احساس مسئولیت در عرصه درمان خدمت کردند.

وی در ادامه با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه ایران اظهار کرد: در شرایطی که کشور با حملات بی‌رحمانه مواجه شد، جلوه‌های دیگری از ایثار و مسئولیت‌پذیری در میان مردم و کادر درمان نمایان شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به فداکاری نیرو‌های نظامی و درمانی افزود: اگرچه نمی‌توان فداکاری نیرو‌هایی را که در خط مقدم دفاع از کشور حضور دارند با دیگران مقایسه کرد، حضور پزشکانی که با وجود دشواری مسیر، برای خدمت‌رسانی به مناطق دوردست و جزایری مانند بوموسی اعزام می‌شوند، نمونه‌ای از تعهد حرفه‌ای و انسانی جامعه پزشکی است و در تاریخ کشور باقی خواهد ماند.

حبیبی همچنین با اشاره به حمله به ایران در جریان مذاکرات گفت: مقاومت مردم ایران و فداکاری رزمندگان و شهدا، در برابر اقدامات دشمن نقش مهمی داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های درمانی و علمی کشور اشاره کرد و گفت: امروزه انواع مختلف درمان‌ها در داخل ایران انجام می‌شود و رادیودارو‌ها نیز در کشور تولید می‌شوند؛ ظرفیتی که بیانگر توان علمی و تخصصی نیرو‌های داخلی در حوزه سلامت است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان، خدمات پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر سلامت را شایسته قدردانی دانست و بر ماندگاری نقش آنان در خدمت‌رسانی به مردم در مقاطع حساس کشور تأکید کرد.

برچسب ها: کادر درمان ، دوران کرونا
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