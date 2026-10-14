تیم گل‌گهر سیرجان در دومین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا مقابل المحرق بحرین شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در هفته دوم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا  امروز  از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه السیب مسقط عمان   به مصاف تیم المحرق بحرین رفت  و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.

ترکیب گل‌گهر

 محمدرضا اخباری، علیرضا علیزاده، میلاد کُر (۵۸ - مسیح زاهدی)، سید احسان حسینی، مجتبی نجاریان (۶۸ - سیامک نعمتی)، مهدی گودرزی (۷۸ - امین کاظمیان)، مجید علیاری (۷۹ - امید عالیشاه)، عرفان معصومی، پدرام قاضی‌پور، محمدرضا عباسی (۶۹ - محمد علی‌نژاد) و لویی بن حسین.

آرتور رزنده دقیقه ۴۸ از روی نقطه پنالتی و فاکوندو توبارس در دقیقه ۴+۹۰، گل‌های نماینده بحرین را به ثمر رساندند.

شاگردان مهدی رحمتی که نیمه اول بهتر از حریف بودند با دادن پنالتی در نخستین دقایق نیمه دوم و اخراج مدافع خود کارش سخت شد.   آنها با تک امتیاز بازی قبلی، در همان رده سوم باقی ماندند.

گل‌گهر در نخستین دیدار خود مقابل الجزیره امارات به تساوی بدون گل دست یافته بود.  شاگردان رحمتی در سومین بازی در تاریخ ۶ آبان ماه به مصاف آرکاداغ ترکمنستان خواهند رفت.

المحرق به دلیل برخی مشکلات، نتوانست در کشور خود میزبان شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا این دیدار را به عمان موکول کرد.  

در نیمه اول، گل‌گهر بهتر از حریف خود بازی کرد و دو بار توسط لویی بن حسین، مهاجم خود می‌توانست به گل برسد که یکی از آنها به تیر دروازه المحرق برخورد کرد.  

در نیمه دوم، شوک بدی به گل‌گهر وارد شد و به راحتی به حریف پنالتی دادند تا آرتور رزنده دقیقه ۴۵ از نقطه پنالتی گل اول نماینده بحرین را به ثمر برساند. گل‌گهر هنوز از شوک این گل خارج نشده بود که عرفان معصومی با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا کار برای شاگردان رحمتی سخت شود.

در ادامه، تعویض‌های رحمتی و فرستادن نعمتی و عالیشاه کمی بار حمله را بالا برد و حتی محمد علی‌نژاد دیگر بازیکن تعویضی دقیقه ۸۰ می‌توانست گل تساوی را به ثمر برساند، اما ضربه او به شکل عجیبی وارد دروازه نشد.

در دقیقه ۴+۹۰ برخلاف جریان بازی، این تیم المحرق بود که توسط فاکوندو توبارس، بازیکن آرژانتینی خود با یک شوت زیبا به گل دوم رسید تا کار دیگر برای شاگردان رحمتی به پایان برسد. تلاش‌های گل‌گهر هم برای گلزنی به درِ بسته خورد تا سه امتیاز به راحتی از دست شاگردان رحمتی دَر برود.

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برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
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