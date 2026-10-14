باشگاه خبرنگاران جوان -حمیدرضا جانباز شامگاه چهارشنبه پس از بازدید از پروژه ملی سد هراز با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این طرح، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بخش‌های مرتبط با بدنه سد و جاده در پیوست قانون بودجه پیش‌بینی شده است، اما این میزان پاسخگوی تمام نیاز‌های مالی پروژه نیست.

وی افزود: وزارت نیرو علاوه بر اعتبارات مصوب قانون بودجه، پیگیری تأمین منابع از محل مولدسازی دارایی‌ها را نیز در دستور کار دارد تا با اختصاص اعتبارات بیشتر، روند اجرای پروژه شتاب بگیرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶، تصریح کرد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سد هراز از این محل نیز در حال پیگیری است و امیدواریم این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

جانباز با بیان اینکه تکمیل سد هراز نیازمند بهره‌گیری از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مالی است، گفت: اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، پایه اولیه تأمین مالی این پروژه محسوب می‌شود و تلاش داریم با استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی، منابع مورد نیاز را افزایش دهیم.

وی همچنین با اشاره به نقش پیگیری‌های استانی در پیشبرد این طرح افزود: اقدامات استاندار مازندران و مسئولان استانی در زمینه جذب اعتبارات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش منابع مالی و تسریع در روند اجرای پروژه شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی سد هراز نیز گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، این پروژه تاکنون حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تأمین منابع مالی کافی، عامل مهمی در ادامه عملیات اجرایی و تکمیل بخش‌های مختلف آن خواهد بود.

جانباز درباره جاده بالادست سد هراز نیز اظهار کرد: در صورت تأمین اعتبار لازم، اجرای این بخش می‌تواند در کمتر از یک سال انجام شود، اما برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی مجریان پروژه، بازه‌ای حدود دو ساله را برای تکمیل آن پیش‌بینی کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: سرعت اجرای پروژه سد هراز ارتباط مستقیمی با تأمین منابع مالی دارد و وزارت نیرو تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع مکمل، روند تکمیل این طرح ملی را تسریع کند.