باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای یمنی که با موشک‌های بالستیک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض حمله کرده‌اند

همچنین اعلام کرد که این گروه در عملیاتی جداگانه، چند موضع نظامیان سعودی در مناطق رأس‌العاره و المضاربه در یمن را هدف حمله موشکی قرار داده است.

به گفته سریع، جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق غیرنظامی در صنعا انجام داده‌اند. او گفت این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون صورت گرفته و شمار حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از زمان تشدید تنش‌ها به ۲ هزار و ۳۲۳ مورد رسیده است.

منبع: الجزیره