باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار داشت: حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اشاره به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: هدفمندی یارانه‌ها سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است و منابع آن عمدتاً از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین فروش داخلی گاز طبیعی تأمین می‌شود.

وی افزود: فرآورده‌هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع از جمله منابع درآمدی این بخش هستند. همچنین صادرات فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه نفت کوره یا مازوت، در تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها نقش دارد.

نوروزی با اشاره به سهم فروش داخلی گاز طبیعی در منابع هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: از مجموع حدود ۲ هزار و ۳۲۰ همت منابع و مصارف این بخش، ۶۶۶ همت از محل فروش داخلی گاز طبیعی تأمین می‌شود که شامل فروش گاز به بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری گفت: بخش عمده مصارف هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دارد و در حال حاضر به بیش از ۷۵ میلیون نفر از جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به پرداخت یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مشمولان افزود: این پرداخت‌ها بخشی از تعهدات دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌هاست.

اختصاص ۸۵ همت به یارانه دارو و تجهیزات پزشکی

نوروزی با تأکید بر اهمیت حمایت از حوزه سلامت بیان کرد: سالانه ۸۵ همت برای یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی پرداخت می‌شود که سهم ماهانه آن حدود ۷ تا ۷.۱ همت است.

وی خرید تضمینی گندم را از دیگر مصارف مهم هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: امسال حدود ۴۱۰ همت از منابع این بخش برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.

پرداخت ماهانه ۸ همت برای حمل فرآورده‌های نفتی

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی در کشور اظهار کرد: روزانه بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف می‌شود و با احتساب سایر فرآورده‌های نفتی، حجم جابه‌جایی این محصولات به حدود ۳۰۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد.

وی ادامه داد: برای انتقال این حجم از فرآورده‌های نفتی، از جمله از طریق تانکرهای حمل سوخت و سایر روش‌های حمل‌ونقل، هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود که در همین راستا ماهانه حدود ۸ همت برای حمل فرآورده‌های نفتی و هزینه‌های اجرایی مرتبط با آن پرداخت می‌شود.

نوروزی همچنین با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: موضوع کالابرگ نیز از دیگر محورهای مهم مصارف هدفمندی یارانه‌هاست که در جلسه امشب به تفصیل درباره آن صحبت خواهد شد. به گفته وی، ۹۹۶ همت از منابع به این موضوع اختصاص دارد.