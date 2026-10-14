مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که به نظرمان صحنه خطا بر روی اورونوف در محوطه جریمه خیبر پنالتی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی  مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره توقف این تیم برابر تیم خیبر خرم آباد اظهار کرد: از هواداران خوب پرسپولیس تشکر می‌کنم که مثل همیشه ما را تنها نگذاشتند. به نظرم بازی خوبی انجام دادیم و موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم. اگر کمی خوش‌شانس‌تر بودیم و از فرصت‌هایمان استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم برنده از زمین خارج شویم.

او  ادامه داد: با این حال، فعلاً صدر جدول را در اختیار داریم و امیدوارم این روند تا پایان فصل ادامه پیدا کند و بتوانیم موفقیت‌های بیشتری به دست بیاوریم.

او درباره  عملکرد داور مسابقه و صحنه مشکوک به پنالتی نیز عنوان کرد: داوری خوبی را شاهد بودیم. داور مسابقه از داوران خوب فوتبال ماست. درباره صحنه پنالتی هم باید تصاویر را به‌دقت ببینیم. متأسفانه به دلیل مشکلات اینترنت نتوانستیم صحنه را بررسی کنیم و افراد مختلف هم نظرات متفاوتی داشتند.

مدیر تیم پرسپولیس افزود: از زاویه‌ای که ما از بیرون زمین دیدیم، به نظرمان پنالتی بود و داور هم چنین تصمیمی گرفت. البته ممکن است کارشناسان داوری با بررسی صحنه از زوایای دیگر، نظر دقیق‌تری ارائه کنند.

خلیلی درباره آخرین وضعیت شکایت باشگاه پرسپولیس در پرونده یاسر آسانی اظهار کرد: مسئولان باشگاه پیش از این هم درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. تا آخرین لحظه پیگیر این پرونده خواهیم بود و باشگاه پرسپولیس در مسائل حقوقی خود کوتاه نمی‌آید. نظر پیمان حدادی هم این است که تمام حقوق باشگاه باید گرفته شود و ما این موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کنیم.

او بیان کرد:  ۱۸ روز پیش برای رزور هتل تماس گرفتیم، اما گفتند به پرسپولیس اتاق بدهیم. وقتی تیمی وارد لیگ برتر می شود باید تمام زیر ساخت را آماده کند. وقتی تیم های  پرطرفدار به این شهر می آیند،  نمی توانید مقابل این تیم ها بگویید که هتل نداریم. از مسئولان شهربابک می خواهیم که همکاری کنند. ما باید تکلیفمان روشن شود چون اگر امکان پذیرایی ندارند بازی در شهر مجاور باشد تا بتوانیم اسکان مناسب داشته باشیم

خلیلی درباره شکایت از پرسپولیس بابت دوپینگ گفت: اگر چنین چیزی بود که بیفوما بازی نمی کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محسن خلیلی
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