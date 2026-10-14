لیورپول در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در خانه لاسک اتریش با نتیجه قاطع ۶ - ۳ به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال لیورپول میهمان لاسک اتریش بود که شاگردان ایرائولا با نتیجه پرگل و قاطع ۶ - ۳ به برتری رسیدند.

لیورپول بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقایق ۲۲ و ۲۴ رونالدو آرائوخو و بردلی بارکولا دروازه لاسک را باز کردند.

در ادامه بازهم بارکولا در دقیقه ۳۷  با شلیک دقیق پای چپ گل دوم خودش و سوم تیمش را به ثمر رساند تا برتری مطلق قرمز‌ها در همان ۴۵ دقیقه ابتدایی تثبیت شود.

جرمی فریمپونگ با یک ضربه سر محکم در دقیقه ۵۱ گل چهارم لیورپول را زد.

لاسک که چیزی برای از دست دادن نداشت دست به حمله زد و در دقیقه ۶۳ با ضربه لیوبیچیچ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد، اما تنها سه دقیقه بعد بارکولا بار دیگر گریخت و با به ثمر رساندن گل پنجم، اولین هت‌تریک خودش را با پیراهن لیورپول جشن گرفت.

لحظاتی بعد لوئیس کومس جوان که در نیمه اول دو بار گل‌هایش به علت آفساید مردود شده بود، پاداش تلاش خود را گرفت و اولین گل رسمی‌اش را برای تیم اصلی لیورپول به ثمر رساند تا نتیجه ۶ - ۱ شود.

‫در دقایق پایانی بازی بازیکنان لیورپول حریف را دستکم گرفتند و فلوریان فلکر مهره تعویضی لاسک با نمایشی عالی در فاصله ۳ دقیقه ۲ گل پیاپی با ضربه سر و شوت  ثمر رساند تا اتریشی‌ها مقداری از سنگینی شکست خانگی شان را کاهش دهند.

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در دیگر دیدار همزمان فاینورد با نتیجه ۳ - ۲ کومو را شکست داد.

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، لیورپول ، لاسک
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