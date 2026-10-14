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پایان سلطه پترو‌دلار؟ فرصت ایران برای تغییر معادلات انرژی + فیلم

افزایش هزینه حمل‌ونقل نفت، محدودیت ذخایر قابل‌استفاده و فشار بر بازار‌های جهانی، اهمیت راهبردی تنگه هرمز را برجسته کرده و بحث درباره نقش ایران در نظم آینده انرژی را گسترش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - افزایش قیمت نفت و گزارش حمله به ده‌ها کشتی در منطقه، هزینه اقتصادی ادامه جنگ را برای بازار‌های جهانی بالا برده است؛ هم‌زمان، محدودیت دسترسی به بخشی از ذخایر نفتی، امکان جبران سریع اختلال عرضه را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اثرگذار بر امنیت انرژی جهان تبدیل شده و فشار‌های اقتصادی می‌تواند بر محاسبات آمریکا درباره ادامه درگیری تأثیر بگذارد.

فراتر از شرایط جنگی، این موقعیت فرصتی برای ایران ایجاد می‌کند تا نقش جغرافیایی خود را به همکاری‌های پایدار در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری در بنادر و ترانزیت منطقه‌ای پیوند بزند. گسترش پرداخت‌های غیردلاری و ایده استفاده از ریال در مبادلات انرژی نیز از گزینه‌هایی است که می‌تواند در بحث نظم اقتصادی آینده خلیج فارس مطرح شود؛ مسیری که تحقق آن به توافق‌های عملی، ثبات منطقه‌ای و سازوکار‌های مالی قابل‌اجرا نیاز دارد.

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