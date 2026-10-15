تیم فوتبال بودوگلیمت در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا دورتموند را با شکست روانه خانه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال بودوگلیمت نروژ که فصل گذشته با پیروزی مقابل حریفان نامدارش شگفتی ساز شده بود در ورزشگاه خانگی اش میزبان دورتموند بود.

فردریک شیوولد در دقیقه ۵۲ تک گل این دیدار را به ثمر رساند تا بازهم بودوگلیمت در خانه غول کشی کند و دورتموند نیز به سرنوشت سایر تیم‌های مطرح اروپایی مبتلا شد که در خانه بودوگلیمت فقط شکست نصیب شان می‌شود.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

استون ویلا ۶ - ۰ فنرباغچه

رئال بتیس۳ - ۲ پورتو

شاختار ۳ - ۱ آ. ا. ک آتن

اسلوان براتیسلاوا ۰ - ۳ اشتوتگارت