فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پی درگذشت مرحومه فاطمه فلکیان «ننه عصمت» با انتشار پیامی این واقعه را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پی درگذشت مرحومه فاطمه فلکیان، «ننه عصمت» با انتشار پیامی این واقعه را تسلیت گفت.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت بانوی مومن، صالح، مجاهد و الگوی صبر، ایثار و پایداری، مرحومه" فاطمه فلکیان، «ننه عصمت»، عزیز و مهربان را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)، ملت شریف و مبعوث شده ایران، خانواده محترم ایشان، مردم شهیدپرور یزد، رزمندگان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و تمامی مجاهدان جبهه مقاومت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

ننه عصمت تنها یک مادر یزدی نبود؛ او گرمای دست و آغوش مادری را با دستکش‌های بافت دست‌های خود در سرمای طاقت‌فرسای جبهه‌های نبرد با ارتش بعثی و سپس مصاف با داعش و تروریست‌های تکفیری در اردوگاه مدافعان حرم به رزمندگان می‌رساند و حس و جان آنان مقابل دشمن عظمت می‌بخشید.

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افتخار می‌کند که پشتوانه‌اش دعای مادرانی است که از خانه، جبهه را تقویت می‌کنند.

بانوان ایران اسلامی! شما سربازان سنگر ایمان و عفتید؛ ما در میدان مقاومت، شما در خانه‌ها، هر دو یک جبهه‌ایم. این پیوند، راز شکست‌ناپذیری امت اسلامی است. خانه‌ای که با ایمان، حجاب، عفت، تربیت و صبر اداره شود، سنگر مقدم جبهه مقاومت است.

از درگاه خداوند متعال برای این بانوی جلیل القدر علو درجات، همجواری با حضرت فاطمه زهرا (س) و برای بازماندگان او صبر، شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: نیروی قدس سپاه پاسداران ، سردار قاآنی
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