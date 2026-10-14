وزیر خارجه چین تأکید کرد پکن برای برقراری آتش‌بس جامع، از سرگیری مذاکرات میان طرف‌های درگیر و دستیابی به صلحی پایدار تلاش خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد پکن به ایفای نقشی سازنده برای تحقق آتش‌بس جامع در غرب آسیا و از سرگیری مذاکرات متوقف‌شده میان طرف‌های درگیر ادامه می‌دهد.

وانگ بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین گفت پکن به ابتکار‌ها و پیشنهاد‌های شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور برای حفظ صلح و ثبات پایبند خواهد ماند و در راستای برقراری آتش‌بس جامع، پیشبرد راه‌حل سیاسی، ازسرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات و دستیابی به صلحی پایدار مشارکت خواهد کرد.

لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد وانگ این اظهارات را در دیدار با خالدون خلیفه المبارک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور امارات متحده عربی در امور چین، در پکن مطرح کرده است.

وزیر خارجه چین با اشاره به تحولات عمیق غرب آسیا گفت درگیری‌ها در سطوح مختلف ادامه دارند و پیامد‌های گسترش‌یافته آنها همچنان بر امنیت و توسعه منطقه تأثیر می‌گذارند.

وانگ افزود مسیر دستیابی به صلح هرگز هموار نبوده است و پایان دادن به درگیری‌ها و پیشبرد صلح مستلزم همکاری و هم‌افزایی تلاش‌هاست. او ابراز امیدواری کرد که پایبندی همه طرف‌ها به گزینه صلح و حفظ اراده برای دستیابی به آن، آینده‌ای روشن را برای غرب آسیا رقم بزند.

وی همچنین تأکید کرد چین همواره در غرب آسیا در جایگاه کشوری صلح‌ساز، تقویت‌کننده ثبات و پشتیبان توسعه عمل کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: وانگ یی ، چین
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