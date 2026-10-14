نوآوری، شرط تداوم حیات اجتماعی و تاریخی ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان- علی ربیعی دستیار رییس‌جمهور در امور اجتماعی شامگاه چهارشنبه در مراسم شب صنایع خلاق که در چهلستون اصفهان برگزار شد با اشاره به پیشینه تاریخی ایران اظهار داشت: وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که بدون نوآوری، هیچ‌یک از ما نمی‌توانستیم از نقطه‌ای که در آن قرار داشتیم به جایگاه امروز برسیم، جامعه ایرانی همواره در حال نوآوری بوده و تداوم حیات تاریخی این کشور نیز بدون آن امکان‌پذیر نبود.

وی با اشاره به تجربه جامعه ایران در شرایط جنگ افزود: در جریان جنگ، نمونه‌های متعددی از خلاقیت، نوآوری، تنوع و انعطاف‌پذیری اجتماعی بروز پیدا کرد؛ از جمله اینکه افراد به خانه‌های یکدیگر رفتند و برخی از فرزندان به خانه پدران خود بازگشتند و این اتفاقات، جلوه‌هایی از خلاقیت مردم برای سازگاری با شرایط جنگ بود.

ربیعی با بیان اینکه نوآوری نباید تنها در حوزه‌های فنی و مهندسی تعریف شود، تصریح کرد: گاهی تصور می‌کنیم نوآوری بیشتر در مسائل فنی و مهندسی معنا پیدا می‌کند در حالی که مسائلی مانند آب، محیط زیست و انرژی نیز امروز با نوآوری‌های اجتماعی و فرهنگی پیوند خورده‌اند.

دستیار رییس‌جمهور در امور اجتماعی ادامه داد: نوآوری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، پیچیده‌تر و دشوارتر است و صنایع خلاق نیز بخشی از این عرصه را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه نوآوری پدیده‌ای پیچیده و دور از دسترس نیست، تصریح کرد: نوآوری می‌تواند از دل پدیده‌های پیرامون ما شکل بگیرد؛ کافی است بتوانیم عناصر موجود را در چیدمان‌ها و ارتباطات جدیدی کنار یکدیگر قرار دهیم.

ربیعی در پایان ابراز امیدواری کرد: جامعه ایران بتواند با تداوم رویکرد‌های نوآورانه، مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد و زمینه سربلندی ایران را فراهم کند.