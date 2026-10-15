باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اختصاص ۵۰ همت منابع اعتباری و ۹۰ همت تسهیلات مالی به آذربایجان شرقی در جریان سفر استانی دولت، گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین آب و حمایت از تولید از اولویت‌های دولت در این استان است.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی سفر‌های استانی دولت، تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع در روند توسعه مناطق مختلف کشور است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه زیرساخت‌ها افزود: راه، راه‌آهن و آب از اولویت‌های دولت به شمار می‌روند و توسعه کریدور‌های ریلی و بین‌المللی با جدیت دنبال می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به طرح‌های ریلی تبریز-چشمه‌ثریا، میرجاوه-پاکستان، چابهار-زاهدان و شلمچه-بصره گفت: اجرای این طرح‌ها در تقویت شبکه ریلی کشور و گسترش ارتباطات ترانزیتی و بین‌المللی نقش مؤثری خواهد داشت.

قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان به دلیل برخورداری از صنایع غذایی، توانمندی‌های کشاورزی، صنایع مهمی همچون تراکتورسازی و موتوژن و ظرفیت‌های پالایشگاهی، جایگاه مهمی در تأمین نیاز‌های کشور و روند توسعه اقتصادی دارد.

وی افزود: دولت با تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز، درصدد رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

وی با اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی استان در جریان این سفر گفت: در این نشست، مسائل و دغدغه‌های تولیدکنندگان مطرح شد و برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و شتاب‌بخشی به روند توسعه آذربایجان شرقی، ۵۰ همت منابع اعتباری و ۹۰ همت تسهیلات مالی در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت حکمرانی مردم‌محور اظهار کرد: تبریز در زمینه مشارکت‌های مردمی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و فعالیت صندوق حمایت از مستمندان نیز در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حرکت به سمت شهری بدون گدا مؤثر بوده است.

قائم‌پناه افزود: مشارکت مردم در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و بهداشتی می‌تواند به شناسایی و حل مسائل محلات کمک کند و زمینه همبستگی اجتماعی را افزایش دهد.

وی با اشاره به انتخاب کوی دانشگاه تبریز به‌عنوان یکی از پایلوت‌های اجرای این رویکرد گفت: این تجربه می‌تواند به الگویی برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: تأکید بر مشارکت مردمی به معنای کاهش مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های خدمات‌رسان نیست، بلکه هدف، تقویت همکاری میان مردم و نهاد‌های مسئول است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: مساجد، مراکز بهداشت، جمعیت هلال‌احمر و خانه‌های فرهنگ می‌توانند به‌عنوان هسته‌های اصلی این مشارکت در محلات فعالیت کنند.

قائم‌پناه با اشاره به مشکلات معیشتی و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: تورم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است و شرایط جنگی نیز بر فشار‌های اقتصادی افزوده است، با این حال دولت برای تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم تلاش می‌کند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: اختصاص سبد‌های حمایتی و افزایش اعتبار کالابرگ از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوار‌های کم‌درآمد دنبال می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت چهاردهم است، گفت: برخورداری از امکانات آموزشی مناسب نباید به محل زندگی دانش‌آموزان وابسته باشد و باید زمینه دسترسی برابر به آموزش باکیفیت در مناطق مختلف، از ولیعصر تبریز تا هوراند و کلیبر، فراهم شود.

قائم‌پناه با قدردانی از مشارکت مردم و خیران در ساخت مدرسه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، از جمله اختصاص هزینه‌های خیرات اموات به مدرسه‌سازی، نمونه‌ای از مشارکت اجتماعی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

وی افزود: مدارس علاوه بر نقش آموزشی، محیطی برای پرورش خلاقیت، مسئولیت‌پذیری، ایران‌دوستی و توانایی شناسایی مسائل جامعه هستند.

وی همچنین با اشاره به پیشینه فرهنگی و ادبی تبریز و شخصیت‌هایی همچون پروین اعتصامی، قطران تبریزی و شهریار، این شهر را از کانون‌های مهم فرهنگ و ادب ایران دانست.

قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت نظام ارجاع در ارتقای خدمات سلامت اظهار کرد: برخورداری هر ایرانی از پزشک خانواده یکی از الزامات اساسی نظام سلامت است و دولت برای اجرای این طرح ملی تلاش می‌کند.

وی افزود: با وجود شرایط دشوار کشور، رئیس‌جمهور پیگیر اجرای طرح پزشک خانواده است و در هر استان، شبکه‌ای برای آغاز اجرای آن در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در آذربایجان شرقی، اجرای این طرح از شهر‌های مرند، سراب و مراغه آغاز شده و تسریع در روند اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

وی تأمین آموزش، سلامت و امنیت را از وظایف اصلی دولت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که طرح پزشک خانواده در دولت چهاردهم به نتیجه برسد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به شرایط سیاسی و امنیتی کشور اظهار کرد: مردم ایران دهه‌هاست با تهدید‌های مختلف مواجه هستند و از نگاه جمهوری اسلامی، موضوع فعالیت‌های هسته‌ای بهانه‌ای برای تجاوز نظامی آمریکا به کشور بوده است.

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و فداکاری نیرو‌های نظامی گفت: توان دفاعی کشور و روحیه ایثار و مقاومت رزمندگان در حفاظت از کشور و مقابله با تهدید‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

قائم‌پناه تاب‌آوری مردم در برابر فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های خارجی را از عوامل ناکامی دشمن در تضعیف انسجام ملی دانست و افزود: هماهنگی قوای سه‌گانه با حمایت رهبر معظم انقلاب، زمینه تقویت انسجام و مدیریت کشور را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر تهدید و تجاوز سکوت نخواهد کرد و به هرگونه تعرض پاسخ می‌دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مفاد هفت‌بندی تفاهم مورد اشاره جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ عزت و مقاومت ملی تأکید کرد و گفت: مردم ایران در برابر فشار‌ها ایستادگی می‌کنند و مشکلات اقتصادی نمی‌تواند اراده آنان را در دفاع از کشور تضعیف کند.

قائم‌پناه با اشاره به تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله و پیشرفت‌های نظامی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران توان دفاع از خود و مقابله با تهدید‌های نظامی را دارد.