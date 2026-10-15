کارشناس داوری درباره قضاوت بیژن حیدری در بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل، کارشناس داوری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره قضاوت بیژن حیدری در بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۲۱ بازی، خطا بر روی ابوذر صفرزاده  بازیکن خیبر در محوطه جریمه پرسپولیس  رخ نداد که مسئولان  این تیم لرستانی مدعی بودند که خطایی رخ داده است. در دقیقه ۲۴ بازی، بابایی حمله موثر را از بازیکن پرسپولیس گرفت و باید اخطار می‌گرفت.  

او افزود: صحنه مهم بازی در دقیقه ۳۴ بازی رخ داد که بیژن حیدری خطای پنالتی برای پرسپولیس گرفت، اما این داور ۵، ۶ دقیقه صحنه را در VAR تماشا کرد، اما در نهایت  کمک داور ویدیویی چیزی نشان نداد و حیدری هم پنالتی را رد کرد.  

رودنیل بیان کرد: در دقیقه ۶۰ بازی،   برخورد زارع و محبی در محوطه جریمه پرسپولیس پنالتی نبود و  ادامه بازی درست بود و خطایی رخ نداد.   همه خطا‌ها و اخطار‌هایی که داور مسابقه داد درست بودند. همچنین وقت اضافه ۵ دقیقه‌ای برای نیمه اول کم بود و باید داور ۸ دقیقه وفت اضافه می‌گرفت.  

او در پایان گفت: قضاوت حیدری مشکل خاصی نداشت، اما صحنه پنالتی مشخص نبود که متوجه شویم تصمیم حیدری درست بود یا نه!  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم خیبر خرم آباد
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