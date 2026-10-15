باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی - تیم‌های رم و رئال مادرید در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه المپیکو به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۴ بر ۳ نماینده اسپانیا به پایان رسید.

مارتن دی‌رون در دقیقه ۲۰ رم را پیش انداخت، اما کیلیان امباپه پنج دقیقه بعد گل تساوی رئال مادرید را به ثمر رساند تا نیمه نخست با نتیجه یک بر یک دنبال شود.

در نیمه دوم، دونیل مالن با گلزنی در دقایق ۵۱ و ۵۷، رم را با نتیجه ۳ بر یک پیش انداخت تا کار برای کهکشانی‌ها دشوار شود. با این حال، رئال مادرید تسلیم نشد و در دقایق پایانی ورق را برگرداند.

کارلوس اسپی در دقیقه ۸۳ اختلاف را کاهش داد و اندریک تنها دو دقیقه بعد گل تساوی را به ثمر رساند. در نهایت، آنتونیو رودیگر در دقیقه ۹۰ گل چهارم رئال مادرید را وارد دروازه رم کرد تا کامبکی تماشایی و فراموش‌نشدنی رقم بخورد.

رئال مادرید در حالی که تا دقایق پایانی با دو گل اختلاف از حریف عقب بود، در هفت دقیقه پایانی سه بار گلزنی کرد و پیروزی را از آن خود کرد؛ بازگشتی برق‌آسا که بار دیگر لقب «کهکشانی‌ها» را به یاد فوتبال‌دوستان آورد.

قضاوت این مسابقه بر عهده فرانسوا لتکسیه بود.