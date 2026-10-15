باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اسماعیل حلالی، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی بدون گل سرخپوشان برابر تیم خیبر خرم آباد اظهار کرد: به نظرم سوای بحث نتیجه، ۲ تیم اصلا خوب نبودند و شکل و شمایل خوبی نداشتند و در مجموع بازی مهیجی از سوی ۲ تیم ندیدم. سهم پرسپولیس در موقعیت ایجاد کردن یک مقدار بیشتر بود، اما در کل بازیکنان پرسپولیس عملکرد خوبی نداشتند و عملکردشان راضی کننده نبود. به طور حتم کادر فنی پرسپولیس می‌دانست که چه چیزی می‌خواست و به هدف خود رسید یا نه! البته به نظرم بازیکنان بازی جذابی به نمایش نگذاشتند و از موقعیت‌ها هم نتوانستند استفاده کنند.

او افزود: البته یک مقدار بازیکنان خیبر فشرده بازی می‌کردند و بازی را بسته بودند، اما این موضوع نمی‌تواند دلیل خوبی برای عدم گلزنی پرسپولیسی‌ها باشد. ما خوب حمله می‌کردیم و تا پشت محوطه جریمه حریف می‌رفتیم، اما برنامه مشخصی برای ایجاد موقعیت نداشتیم.

حلالی درباره اینکه ضربه عجیب و غریب بیفوما را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: این بازیکن تازه به زمین مسابقه آمده بود و یک موقعیت گیرش آمد، اما متاسفانه نتوانست دروازه خیبر را باز کند. در کل ما در تک صحنه‌ها صاحب موقعیت شدیم، اما از فرصت‌ها استفاده نمی‌کردیم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف در پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: توقعات من از اورونوف بیشتر از دیگر بازیکنان است. وقتی این بازیکن عملکرد مناسبی در دادن پاس گل و زدن گل نداشته باشد، من راضی نمی‌شوم. اورونوف بازیکن توانمندی است و عملکردش در ادامه بازی‌ها می‌تواند بهتر از این باشد. این بازیکن به لحاظ بدنی هنوز به شرایط ایده آل خود نرسیده است.

او درباره اینکه نبود کنعانی زادگان در این بازی تاثیرگذار بود، بیان کرد: به هر حال فشار آن چنانی بر روی دفاع‌های ما نبود و در تک صحنه‌هایی که بازیکنان خیبر حمله می‌کردند مدافعان پرسپولیس عملکردشان بد نبود.

حلالی درباره اینکه بازی پرسپولیس و مس شهر بابک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من فکر کنم تنها تیمی در لیگ هست که خیلی عملکرد مناسبی نداشته است و نتیجه بیشتر بازی‌های خود را از دست داده است. این تیم هنوز با لیگ برتر فاصله دارد و نظم لیگ برتری ندارند. شاید خیبری‌ها توانمند باشند، اما با تیم شدن فاصله دارند و باید از این فرصت استفاده کنند. اگر ما می‌خواهیم مدعی قهرمانی باشیم، باید امتیازات کامل بازی با تیم‌های خیبر و مس شهربابک را بگیریم.

او درباره اینکه پرسپولیس توانایی کسب جام قهرمانی دارد، بیان کرد: قطعا این اتفاق می‌افتد. اما به قهرمان نیم فصل کادو و هدیه نمی‌دهند. ما باید طوری تیم خود را درست کنیم که ان شا الله در پایان فصل قهرمان شویم تا بتوانیم در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان حضور یابیم.

پیشکسوت پرسپولیس اظهار کرد: در این بازی‌ها نتایج خیلی مهم است و تیم‌هایی که می‌خواهند مدعی قهرمانی شوند این امتیازات که از دست می‌دهند در پایان بازی‌ها حسرتش را می‌خورند. نتایج بازی‌ها خیلی حال می‌دهد.

او درباره اینکه استفاده از جوانان را در پرسپولیس چطور می‌بیند، گفت:بازیکنان جوان پرسپولیس تا الان خوب عمل کردند و از این بهتر هم می‌توانند بهتر شوند و ما باید آنها را حمایت کنیم تا با آرامش و تمرینات بهتر بتوانند بهتر از این باشند.