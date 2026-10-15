باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- تیم‌های منچسترسیتی و پاری‌سن‌ژرمن در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۴ بر ۲ نماینده فرانسه به پایان رسید.

دزیره دوئه در دقیقه ۱۳ گل نخست پاری‌سن‌ژرمن را به ثمر رساند و عثمان دمبله تنها دو دقیقه بعد اختلاف را افزایش داد. ویتینیا نیز در دقیقه ۳۲ سومین گل پاریسی‌ها را وارد دروازه سیتی کرد تا نیمه نخست با برتری ۳ بر صفر پاری‌سن‌ژرمن به پایان برسد.

در نیمه دوم، ارلینگ هالند در دقیقه ۵۳ یکی از گل‌های خورده منچسترسیتی را جبران کرد، اما مگنس آکلیوش در دقیقه ۶۲ بار دیگر برای پاری‌سن‌ژرمن گلزنی کرد. هالند در دقیقه ۷۵ دومین گل خود و گل دوم سیتی را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل کاهش یابد.

در دقیقه ۹۰ نیز فران تورس یک ضربه پنالتی را برای پاری‌سن‌ژرمن از دست داد، اما این اتفاق مانع پیروزی تیم فرانسوی نشد.

منچسترسیتی با وجود برتری در برخی آمارهای مسابقه، نتوانست از موقعیت‌های خود به‌خوبی استفاده کند و پاری‌سن‌ژرمن با بازی حساب‌شده و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌ها، به پیروزی ۴ بر ۲ رسید.