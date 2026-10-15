باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اقبال شاکری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دو جنگ تحمیل ‌شده به کشور گفت: این جنگ‌ها خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرد و موجب شهادت شخصیت‌های بزرگی ازجمله رهبر عزیزمان، نیروهای مسلح، دانشمندان، مدیران ارشد کشور و مردم بی‌گناه شد، اما به لطف مقاومت مردم در بیش از ۷ ماه گذشته و پاسخ‌های قاطع نیروهای مسلح، اکنون ورق بار دیگر به سمت اقتدار کشور بازگشته است؛ به‌گونه‌ای که در هر یک از این جنگ‌ها، طرف‌های متجاوز درخواست آتش‌بس کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم اظهار کرد: مردم در این مدت پای کار کشور ایستادند و نیروهای مسلح نیز توانمندی‌های خود را به سطوح بالاتری ارتقا دادند؛ ازجمله جلوه‌های این قدرت، هدف قرار گرفتن دارایی‌های متعلق به رژیم آمریکا در منطقه و فراتر از آن است، از این رو دیگر نمی‌توان انتظار داشت که پاسخ ایران به هرگونه حمله، محدود باشد، چراکه هر اقدام جدیدی می‌تواند با خسارت‌هایی چندبرابر برای طرف مقابل همراه شود.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به فشارها و محدودیت‌های اعمال ‌شده از طرف آمریکا علیه ایران اضافه کرد: این فشارها بیش از آنکه نشانه قدرت آمریکا باشد، بیانگر استیصال آن است؛ موضوعی که مورد تأکید کارشناسان برجسته سیاسی، نظامی و اقتصادی در جهان نیز قرار دارد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس یازدهم بیان کرد: آمریکا با اقداماتی که انجام داده، در موقعیتی دشوار گرفتار شده و در تعیین مسیر پیش‌رو با مشکل مواجه است البته احتمال بروز اشتباه محاسباتی و تحمیل جنگی دیگر بر ملت ایران وجود دارد، اما در چنین شرایطی مردم و نیروهای مسلح کشور می‌توانند شکستی سنگین‌تر از گذشته به طرف مقابل تحمیل کنند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه دولت، مسئولان ارشد نظام و شورای عالی امنیت ملی از طرفی از نیروهای مسلح حمایت می‌کنند و از طرفی دیگر راه مذاکره را نبسته‌اند، گفت: مطالبه مردم، مذاکره از موضع قدرت و بیان خواسته‌ها از جایگاه اقتدار است. چنین رویکردی می‌تواند برای مردم اعتمادآفرین و امیدبخش باشد بنابراین مسئولان نباید از موضع قدرت خود عقب‌نشینی کنند.

شاکری با اشاره به مطالبات مردم از مسئولان پس از جنگ‌های اخیر عنوان کرد: یکی از خواسته‌های مهم مردم، محاکمه دو رژیم جنایتکار و به‌ویژه سران آن‌ها در محاکم بین‌المللی است.

نماینده دوره یازدهم مجلس اظهار کرد: احقاق حق و پیگیری خون شهدای کشور از رهبر شهید تا نوزادان، کودکان شهید میناب، دریاداران، مردم لامرد، شهدای حوزه فناوری و دانشگاهی و دیگر شهروندانی که در این جنگ‌ها جان خود را از دست دادند ازجمله مطالبات جدی مردم است و مسئولان باید این مهم را محقق کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه مطالبه دیگر مردم خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای کشور از سوی جبهه مقاومت است، تاکید کرد: پیگیری این مطالبات باید در کنار حمایت از نیروهای مسلح و حفظ اقتدار کشور مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه نحوه رفتار و موضع‌گیری مسئولان در شرایط دشوار بر روحیه عمومی جامعه تاثیرگذار است، اظهار کرد: هر اندازه مسئولان مقتدرانه‌تر رفتار کنند و مردم احساس کنند کشور در موضع قدرت قرار دارد، تاب‌آوری جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند و امید در مردم تقویت می‌شود.

شاکری با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، آن را گامی در جهت تقویت روحیه عمومی جامعه دانست و گفت: هنگامی که مردم مواضع قاطع و مقتدرانه مسئولان را مشاهده می‌کنند، امید بیشتری به توانایی کشور برای عبور از شرایط دشوار پیدا می‌کنند؛ از این رو، حفظ این رویکرد در موضع‌گیری‌های رسمی اهمیت زیادی دارد.

نماینده ادوار مجلس با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی، بیان کرد: دامن زدن به فشارهای اقتصادی یکی از محورهایی است که رژیم‌های متخاصم دنبال می‌کنند؛ بنابراین مسئولان باید تمام توان خود را برای عبور از این شرایط و کاهش فشار معیشتی بر مردم به کار گیرند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه تامین اقلام اساسی و مورد نیاز با قیمت مناسب و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از مطالبات اصلی مردم است، گفت: اگرچه تحریم‌ها و جنگ در افزایش قیمت‌ها بی‌تأثیر نیستند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ تنها حدود ۳۰ درصد از تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ است و مدیریت ۷۰ درصد باقی‌ مانده به عملکرد مدیران و سیاست‌های داخلی بستگی دارد.

شاکری افزود: تحقق این هدف به کار شبانه‌روزی و جهادی، نظارت دقیق، هدفمند و هوشمندانه بر فرایند تولید و توزیع کالاها نیاز دارد و مسئولان باید با شناسایی نقاط ضعف در زنجیره تأمین و توزیع و نظارت مؤثر بر بازار، زمینه ثبات قیمت‌ها و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را فراهم کنند.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تورم است، اظهار کرد: دولت باید نظارت و کنترل جدی بر بانک‌ها به‌ویژه در زمینه خلق پول داشته باشد چراکه نظام مدیریت بانکی در شکل‌گیری تورم کنونی نقش مهمی ایفا می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: ۵۰ درصد از سهم عوامل داخلی در تورم، یعنی ۵۰ درصد از آن بخش ۷۰ درصدی که مدیریت آن در اختیار مدیران داخلی قرار دارد، به عملکرد بانک‌ها مربوط می‌شود، از این رو اصلاح سازوکارهای بانکی و اعمال نظارت مؤثر بر خلق پول باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

شاکری با تاکید بر ضرورت انسجام در مواضع داخلی بیان کرد: رئیس‌جمهور و کارشناسان اقتصادی باید از اظهارنظرها و گفت‌وگوهایی که از موضع ضعف برداشت می‌شود، خودداری کنند و افرادی که تریبون در اختیار دارند نباید با اختلاف‌افکنی یا طرح اختلاف‌نظرهای داخلی، به تشدید نگرانی‌ها در جامعه دامن بزنند.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به فشار رسانه‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: یکی ‌دیگر از محورهای فشار، تلاش برای راه‌اندازی جنگ شناختی است به این معنا که طرف مقابل می‌کوشد جای مسائل اصلی و فرعی را تغییر دهد و با ایجاد ابهام و تشویش، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.