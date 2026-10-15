هزار و ۶۴۰ واحد صنایع تبدیلی و غذایی با اشتغال بیش از ۱۱۰۰۰ نفر در استان مازندران فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جریان بررسی وضعیت واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی استان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این بخش، گفت: در حال حاضر ۱۶۴۰ واحد صنایع تبدیلی و غذایی با اشتغال بیش از ۱۱۰۰۰ نفر در استان مازندران وجود دارد که نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ایفا می‌کنند.

او با اشاره به وضعیت واحد تولید سیب‌زمینی فرنچ‌فرایز در شهرک صنعتی شهرستان نکا، افزود: این واحد صنایع تبدیلی و غذایی با ظرفیت سالانه ۴۲۰۰ تن ماده خام و اشتغال ۳۰ نفر مشغول به کار است، اما در حال حاضر با مشکلات بانکی فراوان دست به گریبان می‌باشد که این وضعیت، تداوم تولید و اشتغال آن را تهدید می‌کند.

اسلامی گفت: رفع موانع بانکی و تسهیل دسترسی واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی به منابع مالی، از اولویت‌های این معاونت است و مقرر گردید هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط و شبکه بانکی استان برای رفع مشکلات این واحد‌ها در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه با اشاره به نقش راهبردی صنایع تبدیلی و غذایی در اقتصاد مقاومتی، افزود: توسعه این صنایع، کاهش خام‌فروشی محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره ارزش بخش کشاورزی را به همراه دارد و سازمان جهاد کشاورزی مازندران از سرمایه‌گذاری و فعالیت واحد‌های فعال در این حوزه حمایت همه‌جانبه خواهد کرد.

او با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی استان، گفت: پایش مستمر وضعیت این واحد‌ها به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های کلان و رفع موانع بانکی به مراجع ذی‌ربط منعکس خواهد شد.

▫️ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: صنایع تبدیلی و غذایی به‌عنوان حلقه واسط بین تولید کشاورزی و بازار مصرف، نقش بی‌بدیلی در کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی دارند.