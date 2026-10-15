مدیرکل استاندارد استان تهران از فرآیندهای نظارتی سازمان بر کیفیت کالاهای مصرفی خبر داد و با اشاره به اهمیت این موضوع، در این خصوص توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم فدوی، مدیر کل استاندارد استان تهران درمورد استاندارد‌های مواد غذایی گفت: کنترل‌هایی که سازمان استاندارد ملی ایران اعمال می‌کند از چند بخش تشکیل شده است. یکی از آنها، بخش کارخانه است و فردی که متخصص و دارای تحصیلات و مرتبط در آن رشته تولیدی است مسئول نظارت بر کیفیت و کنترل کیفیت است که به صورت مداوم در خط تولید حضور دارد و نظارت می‌کند و این فرد تأیید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران است و پس از آن، نمونه‌برداری‌های مداوم و بازدید‌هایی است که بازرسان سازمان ملی استاندارد یا شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت انجام می‌دهند و در مرحله ورود به بازار، نمونه‌برداری از بازار و آزمون‌هایی هستند که انجام می‌شوند و در مرحله آخر، نظارت مردم و ارتباطی است که با سازمان دارند.

فدوی ادامه داد: اگر مردم نشان استاندارد روی کالا را مشاهده می‌کنند حتماً باید کد ۱۰ رقمی زیر نشان استاندارد را نیز، مشاهده کنند و می‌توانند برای کد اصالت نشان استاندارد، آن را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کرده و اصالت آن را دریافت کنند.

مدیر کل استاندارد استان تهران درمورد استاندارد خودرو‌ها گفت: حدود ۱۲۲ مورد استاندارد را در خصوص خودرو‌ها چک می‌کنیم. البته این عدد شامل همه خودرو‌ها نمی‌شود و با توجه به نوع خودرو، تعداد متفاوت است، امّا ۱۲۲ مورد استاندارد در حوزه خودرو اجباری است. مثلاً تعداد استاندارد‌های وانت با خودروی سواری متفاوت است.

فدوی بیان کرد: استاندارد هر کشوری که تعریف و اجباری می‌شود حاصل اجماع فکری متخصصان و توان تکنولوژی آن کشور است. یعنی اگر توان تکنولوژی در آن کشور وجود داشته باشد و متخصصان آن نظر دهند استاندارد نوشته می‌شود و به سمت اجباری شدن می‌رود و در شورای عالی استاندارد تثبیت می‌شود که شورای عالی استاندارد؛ هیئت دولت و دادستان هستند.

مدیر کل استاندارد استان تهران گفت: رابطه استاندارد با صنعت دو نوع است؛ تا جایی که یا استاندارد پشت سر صنعت حرکت کرده و از پس‌رفت آن جلوگیری می‌کند و بسیاری از صنایع کشور پیشرو هستند. مثل صنایع غذایی و گاهی، استاندارد جلوی صنعت حرکت کرده و آن را مجبور می‌کند که ارتقاء پیدا کند و به سطح بالاتری برود و این موضوع در موارد مختلف متفاوت است و در حوزه خودرو، معمولاً استاندارد جلوی صنعت حرکت می‌کند.

فدوی درمورد استاندارد آسانسور‌ها ادامه داد: استاندارد ایمنی آسانسور اجباری است و دو حالت وجود دارند؛ آسانسور‌هایی که در ساختمان‌های نوساز وجود دارند و برای دریافت پایان کار، حتماً به گواهی ایمنی آسانسور نیاز است؛ تا جایی که پس از نصب آسانسور، بازرسان ما یا شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده از طرف سازمان به آزمون و بررسی می‌پردازند و اگر همه شرایط وجود داشته باشند تأییدیه لازم را ارائه می‌کنند و با توجه به این که تأییدیه اعتبار یک ساله دارد مالکان ساختمان و یا مدیریت آن و یا مجتمع تجاری یا اداری، موظف است گواهی ایمنی ادواری را دریافت کند و هر سال، باید تمدید شود و این‌جاست که ما مشکل داریم. یعنی تعداد آسانسور‌هایی که در تهران وجود دارند که بین ۴۰۰-۳۵۰ هزار آسانسور متفاوت هستند قاعدتاً باید ۲۰۰ هزار مورد در سال آینده گواهی ادواری دریافت کنند، امّا این تعداد بین ۱۳-۱۰ هزار مورد متغیر است که بسیار کمتر از چیزی است که باید باشد.

مدیر کل استاندارد استان تهران تأکید کرد: با توجه به این که آسانسور از اجزای مختلفی تشکیل شده است، بر اساس سال‌هایی که کار می‌کند ممکن است قسمتی از آن، مشکل پیدا کند. در نتیجه، بهتر است که افراد، هر ساله برای سلامت خود گواهی‌های دوره‌ای را دریافت کنند.

فدوی درمورد نحوه نظارت بر ایمنی موارد مختلف گفت: حق مردم این است که از کالای دارای استاندارد استفاده کنند تا نیاز‌های آنها را برآورده کند و مردم اطمینان‌خاطر داشته باشند، امّا هر نظارتی متفاوت است و درمورد خودروسازی به این صورت است که وقتی خودروساز می‌خواهد خودروی جدیدی را عرضه کند همه قطعات آن خودرو را به سازمان استاندارد اعلام می‌کند و بررسی شده و تأییدیه داده می‌شود و در خط تولید، شرکت‌هایی مستقر هستند که انطباق آن کالای تولید شده با تأییدیه‌ی دریافت شده را بررسی می‌کنند و اگر خودروساز بخواهد هر قطعه‌ی را عوض کند باید مجوز آن را دریافت کند.