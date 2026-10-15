باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - بهرام لطف اله نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: صبح امروز با اقدام به موقع رئیس و کارشناس امور اراضی مرکز جهاد کشاورزی شهدا سرخرود و همراهی مراجع انتظامی، از استقرار غیرقانونی یک بنای پیش‌ساخته در اراضی خارج از بافت روستای اسلام محله جلوگیری شد و این عرصه به وضع سابق بازگشت.

او در تشریح جزئیات این اقدام، افزود: فرد متخلف بدون دریافت مجوز‌های قانونی قصد داشت سازه‌ای پیش‌ساخته را در سطحی معادل سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی مستقر کند؛ اما تنها یک ساعت پس از اقدام به جاگذاری سازه، عوامل نظارتی جهاد کشاورزی با همکاری پاسگاه انتظامی سرخرود در محل حاضر شدند و سازه مورد نظر به وسیله جرثقیل از عرصه خارج و تخلف در همان گام نخست متوقف شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد حفاظت از اراضی زراعی را رکنی بنیادین در پایداری تولید خواند و گفت: اراضی حاصلخیز شالیزاری در خطه شمال، مهم‌ترین بستر تأمین امنیت غذایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار می‌روند. هر قطعه از این زمین‌ها که از چرخه کشاورزی خارج شود، آسیبی جبران‌ناپذیر به استقلال اقتصادی و توان تولید ملی وارد می‌کند؛ از این رو حفظ کاربری اراضی نه فقط یک وظیفه اداری، بلکه صیانت از منافع پایدار جامعه و نسل‌های آینده است.

لطف اله نیا حمایت همه‌جانبه از کشاورزان پرتلاش منطقه را اولویت اصلی بخش کشاورزی دانست و افزود: تداوم فعالیت شالیکاران و حفظ انگیزه تولید در روستاها، در گرو جلوگیری جدی از خرد شدن اراضی و مقابله با سودجویی دلالان زمین است. اجازه نخواهیم داد سوداگری اراضی کشاورزی را دستخوش تهدید کند و با هرگونه اقدام غیرمجاز با قاطعیت و بدون مسامحه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

او در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت همگانی در حراست از منابع پایه، گفت: گشت‌های نظارتی امور اراضی به صورت مستمر و شبانه روزی مزارع را رصد می‌کنند؛ با این حال همکاری مردمی مؤثر‌ترین راهکار برای پیشگیری از تخلفات است و از عموم شهروندان درخواست داریم هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های زراعی و باغی را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ یا مراجعه به جهاد کشاورزی اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری و رسیدگی شود.