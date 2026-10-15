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تأکید مردم بر نقش همدلی و همراهی در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمن + فیلم

حاضران در تجمع شبانه، همدلی و همراهی مردم را عامل مهمی در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمن دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌کنندگان در تجمع شبانه پایتخت با تأکید بر اهمیت اتحاد و همبستگی ملی، همراهی مردم را عاملی مؤثر در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن عنوان کردند.

 

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