معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: سد سجادرود با رعایت تمام نکات ایمنی و زیست محیطی در مسیر احداث قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - جانباز معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه سد سجادرود با رعایت تمام نکات ایمنی و زیست محیطی در مسیر احداث قرار گرفته است، گفت: دانش سازمانی همکاران در آب منطقه‌ای مازندران پروژه را به سمتی هدایت کرد که با رعایت کلیه نکات فنی به ویژه موارد زیست محیطی انجام گیرد که خوشبختانه امروز سبب شد تا با حضور اهالی و مسئولین رسما کلنگ اجرایی احداث سد سجادرود به زمین بخورد.

او با تاکید بر بررسی و پیگیری دغدغه برخی از ساکنین منطقه اجرایی سد سجادرود گف، افزود: تعدادی از هموطنان در در خصوص جابه‌جایی اراضی به ویژه خانه‌های خود ملاحظاتی داشتند که به حق هم بود و مقرر گردید طی یک بازه زمانی کوتاه حداکثر ۱۰ روز آینده تیمی از مرکز در جهت بررسی مجدد به اینجا بیاید.

جانباز گفت: این منطقه کمبود شدید آب را هم از لحاظ آب شرب و هم آب کشاورزی به وضوح احساس می‌کند.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره با اینکه پروژه سجادرود یک پروژه ملیا‌ست و زمینه ساز توسعه منطقه خواهد شد، افزود: در اینجا جا دارد از همراهی دولت و پیگیری استاندار و نمایندگان بابل تشکر داشته باشم که موفق شدند قطار احداث این سد مهم که یک پروژه ملی ا‌ست را به حرکت در آورند و مردم هم بداند که این سد سبب توسعه و عمران این منطقه و شهرستان خواهد شد و مشکل آب بسیاری از مردم بابل در پایین دست رفع خواهد شد.