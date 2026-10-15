استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی استان اکنون نسبت به ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ۶ برابر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یدالله رحمانی در حاشیه افتتاح یک نیروگاه برق خورشیدی در یاسوج گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان که در ابتدای دولت چهاردهم یک مگاوات بود اکنون به ۶ مگاوات رسیده است.

وی بیان کرد: با بهره‌برداری از طرح‌های در دست احداث نیروگاه‌های خورشیدی کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت تولید برق این حوزه تا پایان سال جاری به ۳۰ مگاوات خواهد رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برنامه‌ریزی برای ادامه روند افزایش زیرساخت‌های انرژی خورشیدی استان به ۶۰۰ مگاوات خبر داد و تاکید کرد: زمین مورد نیاز حداقل نیمی از این میزان تامین شده است.

رحمانی با یادآوری مساله مهم ناترازی برق در کشور تاکید کرد: عزم دولت برای استفاده از انرژی خدادادی خورشید برای تولید این حامل انرژی مهم جدی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: همچنین ۶ پروژه حیاتی برای توسعه برق استان طی ۲سال گذشته تاکنون اجرا شده که نقش مهمی در ارتقای پایداری این حامل مهم انرژی داشته است.

وی همچنین با یادآوری در دست ساخت بودن ۱۱طرح بزرگ توسعه زیرساخت‌های برق کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این زیرساخت‌ها گامی برای رفاه مردم و کمک به تامین برق صنعتی برداشته شود.