مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری ۱۲ پرواز در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس از شنبه ۲۵ مهر تا جمعه اول آبان‌ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدی مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: روز شنبه ۲۵ مهر پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۰۹:۱۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۱۵ از بیرجند به مقصد تهران پرواز می‌کند.

او افزود: روز یکشنبه ۲۶ مهر پرواز اطلس‌جت ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به تهران بازمی‌گردد.

سیدی اظهار کرد: همچنین روز دوشنبه ۲۷ مهر، پرواز پارس‌ایر ساعت ۰۸:۵۰ از تهران انجام شده و ساعت ۱۰:۱۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۰:۵۰ از بیرجند به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.

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مدیرکل فرودگاه‌های استان با بیان اینکه روز سه‌شنبه ۲۸ مهر، پرواز اطلس‌جت ساعت ۱۹:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۰:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۳۰ به تهران بازمی‌گردد، بیان کرد: روز پنجشنبه ۳۰ مهر نیز پرواز آتا ساعت ۱۸:۰۰ از تهران انجام شده و ساعت ۱۹:۲۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۰:۱۰ از بیرجند به مقصد تهران پرواز می‌کند. 

او گفت: همچنین روز جمعه اول آبان‌، پرواز پارس‌ایر ساعت ۱۹:۵۰ از تهران انجام شده و ساعت ۲۱:۰۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۱:۵۰ به تهران بازمی‌گردد.

سیدی با اشاره به اینکه در برنامه فعلی تنها روز چهارشنبه پروازی در مسیر تهران–بیرجند و بالعکس پیش‌بینی نشده است، عنوان کرد: پیگیری‌های لازم برای برقراری پرواز در این روز در حال انجام است و در صورت نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: برقراری پرواز ، فرودگاه بین المللی
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