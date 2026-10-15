باشگاه خبرنگاران جوان -سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس‌جمهور شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه با برجسته‌کردن نقش شاهنامه در پیوند گذشته و آینده ایران، بر ضرورت پاسداشت هویت ایرانی-اسلامی و فرهنگ مقاومت تأکید کرد و گفت: ایران امروز به فردوسی‌های زمانه نیاز دارد.

وی تأکید کرد: امروز هم ایران نیاز به فردوسی‌های زمانه دارد و در مواجهه با توطئه‌های دشمنان، با تکیه بر فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت استوار می‌ایستد همان‌طور که فردوسی سرود: «چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد»؛ ملت ما هرگز تن به ذلت نخواهد داد و در راه سربلندی ایران عزیز، همه در نقش خود حماسه می‌آفرینند.

شاهنامه؛ پل گذشته به آینده ایران‌زمین

هاشمی با اشاره به اهمیت فاخر و بی‌بدیل شاهنامه بیان کرد: فردوسی اثری شاخص به ما عرضه کرده است که گذشته ایران را به آینده ایران‌زمین متصل می‌سازد او با تلاش برای احیای زبان فارسی و انسجام‌بخشی به این ادبیات در قالب ۵۰ تا ۶۰ هزار بیت، زبان شیرین فارسی را در طول قرن‌ها زنده نگه داشت؛ اثری که از حدود ۶۰۰ سال پیش به زبان عربی و سپس به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است.

هویت ایرانی-اسلامی؛ داد در برابر بیداد

وی هویت ایرانی-اسلامی را برجسته‌کننده ارزش‌های بنیادین انسانی خواند و گفت: هویت ایرانی-اسلامی دارای مولفه‌های برجسته‌ای، چون توحید، عقلانیت، خردورزی، انسان‌دوستی و عواطف انسانی است که فردوسی با برجسته‌سازی چهره‌های مدافع عدالت در تقابل با بیدادگران و دوگانه «داد و بیداد»، نه‌تنها تاریخی سرشار از افتخار و قهرمانی، بلکه تاریخی آکنده از اخلاق، معنویت، عدالت‌طلبی و خانواده‌دوستی را به تصویر کشیده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اظهارات اخیر علیه تاریخ و تمدن ایران در خارج از کشور تصریح کرد: کسانی که ریشه‌ای در تمدن ندارند، چگونه به خود اجازه می‌دهند تمدن کهن ایران را زیر سؤال ببرند؟ تمدنی که هزار سال پیش فردوسی را داشته و از سعدی، حافظ، مولوی، نظامی و آثار بزرگی، چون تخت‌جمشید و بلادشاپور برخوردار است.

ایران و اسلام؛ ۲ مقوله ناگسستنی

هاشمی با استناد به اندیشه‌های شهید مطهری در کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» بیان داشت: ایران و اسلام ۲ مقوله لاینفک‌اند؛ اسلام بدون ایران در دنیا شناخته نمی‌شود و ایران بدون اسلام معنایی ندارد. این تمدن کهن وقتی با آیین توحیدی و اصول مترقی، چون عدالت و امامت مزین شد، به کانونی صادرکننده فرهنگ تبدیل شد و امروز نیز دیوان مولوی در قلب آمریکا پرفروش‌ترین کتاب می‌شود، چراکه دنیا هنوز تشنه سفره فرهنگ ایرانی-اسلامی است.

وی شهادت‌طلبی و فرهنگ مقاومت را ریشه‌دار در این اصالت دانست و گفت: فردوسی به ما می‌آموزد که اگر ضحاک ماردوش ظلم کند از مشروعیت می‌افتد و کاوه آهنگر برای دفاع از محرومان مظهر افتخار است. فرهنگ ما فرهنگ دفاع است نه تجاوز؛ و شهادت‌طلبی به معنای مطالبه مرگ نیست، بلکه اوج ایستادگی در برابر ظلم است.

هاشمی با اشاره به جایگاه زن در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: امروز زنان در ایران اسلامی با تکیه بر این فرهنگ ریشه‌دار، در عرصه‌های دانشگاهی، مدیریتی و علمی پیشتاز هستند و آمار دانشجویان دختر گواه این جایگاه رفیع است.