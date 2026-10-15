باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیرو‌های یمنی یک فروند جنگنده تایفون عربستان سعودی را با موشک زمین‌به‌هوا در آسمان استان صعده در شمال یمن هدف قرار داده‌اند.

به گفته سریع، این جنگنده از پایگاه هوایی الطائف در عربستان سعودی به پرواز درآمده بود و مستقیماً هدف اصابت موشک قرار گرفت.

شب گذشته نیز نیروهای یمنی با موشک‌های بالستیک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض حمله کردند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد که این گروه در عملیاتی جداگانه، چند موضع نظامیان سعودی در مناطق رأس‌العاره و المضاربه در یمن را هدف حمله موشکی قرار داده است.

به گفته سریع، جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق غیرنظامی در صنعا انجام داده‌اند. او گفت این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون صورت گرفته و شمار حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از زمان تشدید تنش‌ها به ۲ هزار و ۳۲۳ مورد رسیده است.

منبع: الجزیره