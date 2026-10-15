سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیرو‌های یمنی یک فروند جنگنده تایفون عربستان سعودی را با موشک زمین‌به‌هوا هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیرو‌های یمنی یک فروند جنگنده تایفون عربستان سعودی را با موشک زمین‌به‌هوا در آسمان استان صعده در شمال یمن هدف قرار داده‌اند.

به گفته سریع، این جنگنده از پایگاه هوایی الطائف در عربستان سعودی به پرواز درآمده بود و مستقیماً هدف اصابت موشک قرار گرفت.

شب گذشته نیز نیروهای یمنی با موشک‌های بالستیک به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض حمله کردند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد که این گروه در عملیاتی جداگانه، چند موضع نظامیان سعودی در مناطق رأس‌العاره و المضاربه در یمن را هدف حمله موشکی قرار داده است.

به گفته سریع، جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق غیرنظامی در صنعا انجام داده‌اند. او گفت این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون صورت گرفته و شمار حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از زمان تشدید تنش‌ها به ۲ هزار و ۳۲۳ مورد رسیده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: یحیی سریع ، عربستان سعودی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ماشاءالله به یمنی ها که با کمترین امکانات چه مقاومت جانانه ای میکنند.نیروهای یمنی بدون داشتن لباس مناسب نظامی و شاید بهتر گفت پا برهنه یکی پس از دیگری مناطق از دست رفته را از مزدوران عربستان پس میگیرند.ماشاءالله به غیرتتان.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
بزنید این وهابی های بی شرف مزدور رو. زنده باد انصارالله
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
پایگاه های هوایی عربستان را هدف قرار دهید باهوش
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
افشین
۰۹:۴۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
الله اکبر
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ماشاالله مسلمانان واقعی اسلام ناب محمدی یمن شجاع باغیرت،ننگ و لعنت خدا بر آل سعود خائن الحرمین، واقعا شما ال سعود مسلمانید که افتادید به جان مسلمانان یمن،خاک بر سرتان
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
ماشاالله زیر بار صلح تحمیلی نروین برادرها
۲
۱۵
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