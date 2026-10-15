ملخ کوهاندار؛ از گستره اراضی درگیر تا اقدامات کنترلی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کرباسچی سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، گفت: ملخ کوهان‌دار تاغ در شهرستان‌های زیرکوه، قاین، سربیشه، نهبندان، درمیان و عشق‌آباد وارد مرحله تخم‌ریزی شده است و حشرات کامل نیز به‌صورت پراکنده مشاهده می‌شوند، اما در شرایط فعلی تغذیه‌ای ندارند.

او افزود: سطح آلودگی این آفت در سال گذشته حدود ۱۲۸ هزار هکتار بود که بر اساس آخرین برآورد‌ها به ۸۸ هزار و ۱۴۱ هکتار کاهش یافته است؛ با این حال، حدود ۳۵ هزار هکتار از عرصه‌های آلوده همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند.

کرباسچی با اشاره به تأثیر شرایط جوی بر روند گسترش آفت اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی، سرمای پیش رو و میزان بارندگی می‌تواند تا زمان خروج پوره‌های سن یک در اواخر اسفندماه، بر سطح آلودگی تأثیر بگذارد و موجب تغییر در وسعت مناطق درگیر شود.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: برآورد خسارت احتمالی ناشی از کنترل‌نشدن ملخ کوهان‌دار تاغ حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است؛ خسارتی که با کنترل به‌موقع آفت می‌توان از افزایش آن جلوگیری کرد.

او شهرستان‌های زیرکوه و قاین را از کانون‌های اصلی آلودگی دانست و عنوان کرد: همجواری این شهرستان‌ها با استان خراسان رضوی و کافی‌نبودن اقدامات کنترلی در مناطق همجوار، از عوامل تداوم و گسترش آلودگی در برخی مناطق استان است.

کرباسچی افزود: برای مقابله با این آفت، روش‌هایی از جمله نصب نوار‌های زرد چسبنده، شخم و ایجاد شیار در مسیر حرکت پوره‌ها، استفاده از شعله‌افکن و کنترل شیمیایی به کار گرفته شده است که متناسب با میزان آلودگی، نتایج قابل قبولی داشته‌اند؛ با این حال، ورود مجدد آفت از مناطق همجوار همچنان یکی از چالش‌های کنترل آن است.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی کمبود اعتبارات و تجهیزات را از مهم‌ترین موانع مقابله با ملخ کوهان‌دار تاغ عنوان کرد و گفت: با وجود تلاش برای پوشش مناطق بحرانی و استفاده از روش‌های مختلف کنترل، به دلیل گستردگی عرصه‌های آلوده و محدودیت امکانات، امکان اجرای عملیات در همه مناطق فراهم نشده است.

او تصریح کرد: اعتبارات تخصیص‌یافته متناسب با وسعت مناطق درگیر نیست و کمبود تجهیزات نیز دسترسی به بسیاری از کانون‌های آلودگی را دشوار کرده است؛ به همین دلیل، درخواست تأمین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز به مدیریت بحران ارائه شده است.

کرباسچی پایش مناطق تخم‌ریزی را اولویت فعلی برنامه‌های مقابله با این آفت دانست و اظهار کرد: با توجه به ورود ملخ کوهان‌دار تاغ به مرحله تخم‌ریزی، مناطق مستعد به‌صورت مستمر رصد می‌شوند تا در صورت مشاهده کپسول‌های تخم، عملیات کانون‌کوبی برای جلوگیری از گسترش آفت انجام شود.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: پایش مناطق تخم‌ریزی با همکاری اداره حفاظت، یگان حفاظت و جوامع محلی انجام می‌شود و امسال نیز قرارگاه کنترل ملخ با مشارکت و هماهنگی استان‌های همجوار تشکیل شده است تا اقدامات کنترلی با انسجام بیشتری دنبال شود.

کرباسچی درباره وضعیت تاغزار‌های آسیب‌دیده بیان کرد: بخش زیادی از مناطق درگیر که بارندگی مناسبی داشته‌اند، به وضعیت پیشین خود بازگشته‌اند؛ اما در برخی مناطق مرزی با خراسان رضوی که طی چند سال گذشته نیز تحت تأثیر آفت قرار داشته‌اند، خشکیدگی بخشی از درختچه‌های تاغ مشاهده می‌شود.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: میزان خشکیدگی تاغ‌ها به شرایط آب‌وهوایی بستگی دارد و در مناطقی که بارندگی مناسبی دریافت می‌کنند، آثار خسارت کمتر نمایان می‌شود؛ در مقابل، تداوم خشکسالی می‌تواند احتمال خشکیدگی را افزایش دهد. از این رو، تعیین میزان خشکیدگی صرفاً ناشی از فعالیت ملخ، به‌طور دقیق امکان‌پذیر نیست.

او حفاظت از تاغزار‌ها را برای جلوگیری از پیامد‌های زیست‌محیطی ضروری دانست و گفت: از بین رفتن پوشش تاغ، زمینه را برای افزایش فرسایش بادی و حرکت شن‌های روان فراهم می‌کند و به همین دلیل، کنترل آفت و حفاظت از این عرصه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

کرباسچی در پایان با اشاره به نقش مشارکت مردم در کنترل آفت افزود: هر سال دست‌کم ۲۰ نشست با جوامع محلی برگزار می‌شود تا مردم با ملخ کوهان‌دار تاغ، روش‌های کنترل و شیوه‌های پایش آن آشنا شوند؛ مشارکتی که می‌تواند در شناسایی زودهنگام کانون‌های آلودگی و جلوگیری از طغیان مجدد آفت مؤثر باشد.