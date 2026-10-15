شهروندخبرنگار ما گوشه‌هایی از مراسم سنتی انار چینان در شهر آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - انار، این میوه خوش رنگ با طعمی ترش و شیرین، از زمان‌های دور به عنوان یک نماد فصل پاییز به شمار می‌آید. این میوه با چشم‌انداز‌های شگفت‌انگیز و طعم‌های بی‌نظیر، مانند یک جواهره طبیعی در دنیای گیاهان شناخته می‌شود. این میوه از گذشته تا به‌حال از این میوه‌ی لذیذ به عنوان داروی سنتی استفاده می‌شود. این میوه با ترکیبات عالی و ارزشمند خود در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها موثر است.
هم اکنون فصل برداشت یاقوت سرخ ایران در باغ‌های شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان آغاز شده 
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:سید شهاب مرتضوی - اصفهان

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برچسب ها: برداشت محصول ، محصولات کشاورزی ، سوژه خبری
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