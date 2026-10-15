باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره شمالی اعلام کرد روز چهارشنبه دو نوع موشک کروز راهبردی قابل پرتاب از زیردریایی را در دریای شرقی آزمایش کرده است. خبرگزاری یونهاپ این خبر را به نقل از رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش داد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که هدف از این آزمایش، بررسی وضعیت آمادگی عملیاتی سامانه‌های رزمی زیرسطحی بوده است.

بر اساس این گزارش، آزمایش مذکور همچنین به افزایش مهارت نیروی دریایی کره شمالی در اجرای مأموریت‌های راهبردی و نمایش قابلیت اطمینان و توان بازدارندگی این کشور کمک کرده است.

منابع: یونهاپ