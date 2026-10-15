کره شمالی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دو نوع موشک کروز راهبردیِ قابل‌پرتاب از زیردریایی را در «دریای شرقی» (دریای ژاپن) آزمایش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کره شمالی اعلام کرد روز چهارشنبه دو نوع موشک کروز راهبردی قابل پرتاب از زیردریایی را در دریای شرقی آزمایش کرده است. خبرگزاری یونهاپ این خبر را به نقل از رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش داد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که هدف از این آزمایش، بررسی وضعیت آمادگی عملیاتی سامانه‌های رزمی زیرسطحی بوده است.

بر اساس این گزارش، آزمایش مذکور همچنین به افزایش مهارت نیروی دریایی کره شمالی در اجرای مأموریت‌های راهبردی و نمایش قابلیت اطمینان و توان بازدارندگی این کشور کمک کرده است.

منابع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی ، آزمایش موشکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
کره جنوبی غنی بدون هسته ای
کره‌ی شمالی فقیر با بمب هسته ای
و رهبری با وزن 200 کیلو
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
اینها فقط زبان آمریکایی ها ی تروریست را می فهمند امیدوارم سی شهر بزرگ آمریکا را با موشک اتمی بزنند درود بر کره شمالی
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
اگه به کاخ سیاه ترامپ هم بخورن ترامپ میگه هیچ تهدیدی برا امریکا نیست
۱
۹
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