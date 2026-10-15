باشگاه خبرنگاران جوان - فرخی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در شش‌ماهه گذشته، علاوه بر خط‌کشی ۳ هزار و ۳۹۲ کیلومتر از راه‌های استان، مجموعه‌ای از عملیات نصب علائم، تجهیز راه‌ها و اصلاح حاشیه مسیر‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد اجرا شد.

او افزود: همچنین در این مدت، ۵۳۱۹ عدد تابلو اخطاری و انتظامی برای محور‌های استان طراحی، ساخته، جانمایی و نصب شد. همچنین عملیات نصب و تعمیر تابلو‌های اطلاعاتی به مساحت ۵۰۰ مترمربع انجام گرفته است.

فرخی تصریح کرد: در همین مدت، عملیات نصب گاردریل و حفاظ به طول ۶ کیلومتر اجرا شد و بیش از ۹۷ کیلومتر از شیب شیروانی راه‌های استان اصلاح شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: این اقدامات در چارچوب برنامه نگهداری و ارتقای ایمنی راه‌های استان، با هدف بهبود بهبود بخشندگی راه‌ها و ارتقای کیفی سطح خدمات برای کاربران جاده‌ای انجام شده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی