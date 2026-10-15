باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه گردشگری سیمرغ مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت معرفی جاذبه‌های تاریخی فارس، ارائه خدمات گردشگری سلامت به زبان فارسی و عربی و رزرو خدمات سفر، هم‌زمان با بازدید محمدحسن اسدی شهردار شیراز، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، مسئولان میراث فرهنگی، فرماندار شیراز و جمعی از فعالان حوزه گردشگری از آرت اکسپو ۲۰۲۶ رونمایی شد تا از بازدید مجازی جاذبه‌های فارس تا معرفی گردشگری سلامت محقق شود.

این سامانه در ۳ بخش طراحی شده است که نخستین بخش آن، معرفی جاذبه‌های گردشگری و فراهم‌کردن امکان بازدید مجازی از اماکن تاریخی فارس با استفاده از فناوری هوش مصنوعی است. این قابلیت به مخاطبان امکان می‌دهد پیش از سفر، با جاذبه‌ها و مقاصد موردنظر خود آشنا شوند.

بخش دوم به معرفی ظرفیت‌های گردشگری سلامت اختصاص دارد و اطلاعات این حوزه را به زبان‌های فارسی و عربی در اختیار مخاطبان داخلی و خارجی قرار می‌دهد.

فروش بلیت و رزرو خدمات سفر نیز سومین بخش این سامانه است که در کنار محتوای معرفی مقصد و بازدید مجازی، خدمات موردنیاز گردشگران را ارائه می‌کند.

رونمایی از سامانه سیمرغ، فناوری‌های نوین را به ابزار معرفی ظرفیت‌های گردشگری فارس پیوند می‌دهد؛ از آشنایی مجازی با میراث تاریخی تا دسترسی به اطلاعات گردشگری سلامت و خدمات سفر.

فرش قرمز شهرداری شیراز برای سرمایه‌گذاران در شیراز اکسپو ۲۰۲۶

دیدار شهردار شیراز با هیئت‌های خارجی در چهارمین روز شیراز اکسپو ۲۰۲۶ و تأکید بر انعقاد ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری، از عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی خبر داد.

محمدحسن اسدی در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ و دیدار با هیئت‌های خارجی در غرفه سرمایه‌گذاری شهرداری، با تأکید بر آمادگی مدیریت شهری برای همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اظهار کرد: در برابر سرمایه‌گذاران، در هر زمینه‌ای که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، سر تعظیم فرود می‌آوریم و برای تسهیل کار، سرعت‌بخشیدن به امور و رفع موانع پیش روی آنان تلاش می‌کنیم.

او با اشاره به انعقاد ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری طی چهار سال گذشته افزود: استقبال از سرمایه‌گذاران را در عمل نشان داده‌ایم و در شرایط دشوار اقتصادی، سرمایه‌گذاری را یکی از مسیر‌های تأمین منابع و پیشبرد برنامه‌های توسعه شهر می‌دانیم.

شهردار کلان‌شهر شیراز با تشریح رویکرد شهرداری در تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: تمرکز ما صرفاً بر صدور مجوز تجاری و ساخت پاساژ نبوده است؛ ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده و انتقال آنها به خارج از شهر نیز از محور‌های مورد توجه در تدوین این بسته‌ها بوده است.

اسدی با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به چند زبان ترجمه شده و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز به‌صورت تخصصی، معرفی ظرفیت‌ها، مذاکره با سرمایه‌گذاران و پیگیری همکاری‌ها را بر عهده دارد.

او تسهیل امور و رفع موانع را از مهم‌ترین انتظارات سرمایه‌گذاران دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذار انتظار دارد کارش با سرعت پیش برود و مشکلات مسیر اجرا برطرف شود. نشست‌های تخصصی رفع موانع سرمایه‌گذاری نیز با همین هدف برگزار شده تا موانع، یکی‌یکی شناسایی و برطرف شوند.

سکاندار مدیریت شهری در ادامه با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان داخلی و حضور مهمانان از ۱۳ کشور در نمایشگاه، افزود: این حضور را باید به فال نیک گرفت و از فرصت فراهم‌شده برای معرفی شیراز، دعوت از علاقه‌مندان و جذب سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

اسدی تأکید کرد: نمایشگاه باید فراتر از معرفی ظرفیت‌ها، به شکل‌گیری همکاری‌های اجرایی منجر شود؛ توافق‌ها باید به قرارداد برسند و مردم، ثمرات آنها را در رونق اقتصادی شهر و زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

او همچنین با اشاره به میزبانی این شهر از نشست‌های تخصصی مدیران شهری در حوزه‌های مختلف، بر نقش رویداد‌ها در رونق اقتصاد شهری تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها و گردهمایی‌های تخصصی می‌تواند در افزایش حضور مهمانان و رونق فعالیت‌های اقتصادی شهر مؤثر باشد.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه جاذبه‌های گردشگری را راهی برای افزایش ماندگاری مسافران دانست و بیان کرد: شیراز با آرامگاه حافظ و سعدی، حرم مطهر و بافت تاریخی و فرهنگی شناخته می‌شود؛ مدیریت شهری نیز تلاش کرده با ایجاد جاذبه‌های تازه، امکانات مکمل این داشته‌های ارزشمند را فراهم کند.

او افزود: شهر آبی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و اجرای آکواریوم و تله‌کابین نیز آغاز شده است. چندین شهربازی را دنبال کرده‌ایم که سه مورد از آنها به پایان رسیده است.

شهردار شیراز با اشاره به تکمیل پروژه زندیه و موزه بلدیه، تملک و گشایش باغ زندگی و تهیه دانشنامه و سمفونی شیراز اظهار کرد: این اقدامات، مکمل داشته‌های چندصدساله شهر هستند و می‌توانند زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از امکانات شهری و ماندگاری بیشتر گردشگران را فراهم کنند.

منبع: شهرداری شیراز