آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد در حالی برگزار شد که بر ضرورت تبدیل این هنر اصیل به یک صنعت صادراتی و برند جهانی تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دومین دوره جشنواره ملی نمد با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، کارشناسان صنایع دستی و مدیران ارشد اجرایی استان، امروز پنج شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرکرد به پایان رسید.

این جشنواره با هدف بازشناسی توانمندی‌های هنرمندان و ارتقای سطح کیفی تولید نمد در سطح کشور برگزار شده بود.

شهردار شهرکرد بر نقش مدیریت شهری در حمایت از این هنر تأکید کرد و گفت: ما متعهد هستیم که با ایجاد فضا‌های نمایشگاهی و تسهیل بازار‌های محلی، از نمایش این آثار در سطح شهر و جذب گردشگران فرهنگی حمایت کنیم.

در پایان این مراسم، از پیشکسوتان و فعالین هنر نمد تقدیر به عمل آمد. 

برچسب ها: هنر نمدمالی ، جشنواره ملی
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