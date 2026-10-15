آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد در حالی برگزار شد که بر ضرورت تبدیل این هنر اصیل به یک صنعت صادراتی و برند جهانی تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - دومین دوره جشنواره ملی نمد با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان، کارشناسان صنایع دستی و مدیران ارشد اجرایی استان، امروز پنج شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرکرد به پایان رسید.

این جشنواره با هدف بازشناسی توانمندی‌های هنرمندان و ارتقای سطح کیفی تولید نمد در سطح کشور برگزار شده بود.

شهردار شهرکرد بر نقش مدیریت شهری در حمایت از این هنر تأکید کرد و گفت: ما متعهد هستیم که با ایجاد فضا‌های نمایشگاهی و تسهیل بازار‌های محلی، از نمایش این آثار در سطح شهر و جذب گردشگران فرهنگی حمایت کنیم.

در پایان این مراسم، از پیشکسوتان و فعالین هنر نمد تقدیر به عمل آمد.