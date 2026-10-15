باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که تحقیقات دولت دونالد ترامپ درباره ایلهان عمر، نماینده مسلمان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با هدف فراهم کردن زمینه لغو تابعیت آمریکایی و در نهایت اخراج او از این کشور دنبال می‌شود. در جریان بازرسی خانه او، تلفن همراه، گذرنامه و رایانه‌های شخصی‌اش نیز ضبط شده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد دیگری که از این تحقیقات اطلاع دارند، نوشت که بازرسان در حال بررسی چگونگی دریافت تابعیت آمریکا از سوی عمر پس از ورود او از سومالی به این کشور در چند دهه پیش هستند. اقدامات مرتبط با پدر فقید او، نور عمر محمد نیز بخشی از این تحقیقات را تشکیل می‌دهد.

بر اساس این گزارش، محمد در سال ۱۹۹۵، عمر و دیگر اعضای خانواده‌اش را از یک اردوگاه پناهندگان در کنیا به آمریکا آورد.

افراد آگاه از این پرونده گفته‌اند که تحقیقات ابعاد مختلفی پیدا کرده و مقام‌ها علاوه بر سوابق مهاجرتی عمر، مدارک و سوابق خانوادگی او را نیز بررسی می‌کنند.

مأموران فدرال بامداد روز دوشنبه، ۱۲ اکتبر، خانه عمر در واشنگتن دی‌سی را بازرسی کردند. این اقدام حدود سه هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شد؛ انتخاباتی که عمر قصد دارد در آن برای انتخاب مجدد در مجلس نمایندگان رقابت کند.

وزارت دادگستری آمریکا در توضیح این اقدام اعلام کرد که بازرسی انجام‌شده «بخشی از یک تحقیقات جنایی فدرال در حال انجام» است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی افراد آگاه از بازرسی، مأموران چندین قلم از وسایل موجود در خانه عمر را ضبط کردند که از جمله آنها می‌توان به تلفن همراه، دفترچه‌ها، رایانه‌های شخصی و گذرنامه او اشاره کرد. وال‌استریت ژورنال گزارش داد که هنگام انجام بازرسی، عمر و همسرش تنها افراد حاضر در خانه بودند.

همچنین، به گفته یکی از افراد مطلع از روند رسیدگی، مقام‌های قضایی بیش از ۱۲ احضاریه صادر کرده‌اند. این احضاریه‌ها از جمله برای برخی از بستگان عمر ارسال شده و هدف از آنها، دریافت شهادت این افراد در برابر هیئت منصفه عالی فدرال در ایالت مینه‌سوتا بوده است.

عمر روز دوشنبه از بازرسی خانه‌اش انتقاد کرد و این اقدام را تلاشی از سوی دولت ترامپ برای ارعاب مخالفان سیاسی توصیف کرد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تردید نکنید؛ این تلاشی برای هدف قرار دادن دشمنان سیاسی و استفاده ابزاری از نهاد‌های مجری قانون فدرال است.»

عمر در این پیام همچنین از سلامت خود خبر داد و تأکید کرد: «من ساکت نخواهم شد.»

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که محور اصلی تحقیقات، بررسی احتمال تغییر سن عمر یا پدرش در مدارک مهاجرتی است. به گفته افراد آگاه از پرونده، بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا در زمان درخواست تابعیت، سن عمر ۱۷ سال ثبت شده بود یا ۱۸ سال. در صورت ۱۷ ساله بودن او، ممکن بود بتواند به‌عنوان فرزند زیر سن قانونی، به‌طور خودکار همراه با پدرش تابعیت دریافت کند و نیازی به طی روند مهاجرتی جداگانه نداشته باشد. عمر در سال ۲۰۰۰ شهروند آمریکا شد.

عمر در انتخابات سال ۲۰۱۸ به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت و از سال ۲۰۱۹ فعالیت خود را در کنگره آغاز کرد. او یکی از چهره‌های شناخته‌شده جناح مترقی حزب دموکرات و از نخستین زنان مسلمان عضو کنگره آمریکاست.

عمر طی سال‌های گذشته بار‌ها با دونالد ترامپ و متحدان جمهوری‌خواه او درگیر شده است. اختلاف‌های آنها درباره مهاجرت، اسلام ستیزی، سیاست خارجی آمریکا و حمایت واشنگتن از اسرائیل، بار‌ها به مناقشه سیاسی تبدیل شده است. ترامپ در گذشته خواستار اخراج عمر شده و ادعا‌هایی درباره سوابق مهاجرتی او مطرح کرده است؛ عمر این اتهام‌ها را رد کرده است.

وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که پیش‌تر نیز نهاد تحقیقات امنیت داخلی آمریکا در دوره دولت جو بایدن ادعایی مشابه درباره عمر را بررسی کرده بود، اما به دلیل نبود شواهد کافی درباره تقلب، پیگیری آن را ادامه نداد.

دفتر عمر نیز این تحقیقات را اقدامی با انگیزه سیاسی توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که وال‌استریت ژورنال نقل کرده، دفتر او گفته است ترامپ می‌خواهد یکی از مؤثرترین صدا‌های مترقی در کنگره را حذف کند و برای این اقدام مبنایی وجود ندارد. خود عمر نیز تأکید کرده است که مرتکب تقلب مهاجرتی نشده است.

منبع: وال استریت ژورنال