توقیف خودروی تانک ۳۰۰ پس از فرار با سرعت بحرانی بیش از ۱۸۰ کیلومتر در آزادراه قم ـ کاشان

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از توقیف هفت‌روزه یک دستگاه خودروی تانک ۳۰۰ خبر داد که پس از بی‌توجهی به دستور ایست مأموران پلیس، با سرعت بحرانی بیش از ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قم ـ کاشان متواری شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این خودرو پس از بی‌توجهی به دستور ایست مأموران گشتی پلیس راه اصفهان، با سرعت بیش از ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت به مسیر خود ادامه داد که با اقدام سریع و هماهنگ مأموران پلیس راه استان قم متوقف شد.

وی افزود: در پی فرار راننده، طرح ویژه کنترل و توقیف خودرو با برپایی ایست و بازرسی در مقابل پاسگاه پلیس راه آزادراه قم ـ تهران، اعمال تمهیدات کنترلی در محور قم ـ کاشان، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل تردد و پلاک‌خوان و استقرار هدفمند گشت‌های نامحسوس به اجرا درآمد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با اجرای این اقدامات کنترلی و رصد مسیر حرکت خودرو، مأموران پلیس راه استان قم موفق شدند خودروی متخلف را شناسایی و متوقف کنند.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: پس از توقف خودرو، بنا بر دستور مقام قضایی، خودروی تانک ۳۰۰ به مدت هفت روز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، توقیف خودرو
خبرهای مرتبط
دستگیری ۷۳۰ مالخر در طرح سراسری پلیس آگاهی
سامانه هوشمند پلیس، خودرو‌های دارای سرعت بحرانی را به تیم‌های گشتی معرفی می‌کند
اعمال قانون بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون در پایتخت
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
هفت روز اگه پراید بود هفت ماه از پارکینگ نمیشد خارج بشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
تلفات و خسارات حوادث رانندگی..از جنگ آمریکا علیه ایران بسیار بیشتر است..آنهم بعلت ضعف و ناتوانی و بی تفاوتی پلیس راهور در پیشگیری و برخورد بازدارنده با متخلفان است.. متاسفانه پلیس فقط تماشاچی تخلفات است..و پس از تصادفات و تلفات و خسارات.. حاضر است!!!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
با این قیمتای لوازم یدکی و دستمزد تعمیرگاهها ۸۰ تا هم زیاده چه برسه به ۱۸۰ تا
۰
۵
پاسخ دادن
از رتبه نخست استانی تا تربیت نسل آینده؛ روایت تلاش سه نخبه نابینای قمی
آخرین اخبار
از رتبه نخست استانی تا تربیت نسل آینده؛ روایت تلاش سه نخبه نابینای قمی
دستگیری متهم اصلی قتل درگیری همسایگان در غرب تهران در کمتر از ۷۲ ساعت
انهدام باند قاچاقچیان سلاح/ هلاکت یک شرور مسلح و دستگیری ۳ نفر از اشرار
هشدار پلیس درباره گوشی‌قاپی پشت چراغ قرمز + فیلم
حضور ۸ هزار زائر ایرانی در کربلا و نجف
دستگیری ۷۳۰ مالخر در طرح سراسری پلیس آگاهی
توقیف خودروی تانک ۳۰۰ پس از فرار با سرعت بحرانی بیش از ۱۸۰ کیلومتر در آزادراه قم ـ کاشان