توقیف خودروی تانک ۳۰۰ پس از فرار با سرعت بحرانی بیش از ۱۸۰ کیلومتر در آزادراه قم ـ کاشان

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: این خودرو پس از بی‌توجهی به دستور ایست مأموران گشتی پلیس راه اصفهان، با سرعت بیش از ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت به مسیر خود ادامه داد که با اقدام سریع و هماهنگ مأموران پلیس راه استان قم متوقف شد.

وی افزود: در پی فرار راننده، طرح ویژه کنترل و توقیف خودرو با برپایی ایست و بازرسی در مقابل پاسگاه پلیس راه آزادراه قم ـ تهران، اعمال تمهیدات کنترلی در محور قم ـ کاشان، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل تردد و پلاک‌خوان و استقرار هدفمند گشت‌های نامحسوس به اجرا درآمد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با اجرای این اقدامات کنترلی و رصد مسیر حرکت خودرو، مأموران پلیس راه استان قم موفق شدند خودروی متخلف را شناسایی و متوقف کنند.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: پس از توقف خودرو، بنا بر دستور مقام قضایی، خودروی تانک ۳۰۰ به مدت هفت روز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

منبع: پلیس راهور