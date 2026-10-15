همزمان با فعالیت شدید قایق‌های نجات در تنگه هرمز قیمت نفت در ۱۰۶ دلار تثبیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تنگه هرمز امروز روز شلوغی را سپری کرد، البته به‌جای نفتکش این قایق‌های نجات بودند که تنگه را پرتردد کردند.

وظیفه قایق نجات رسیدگی اضطراری به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری است که پس از تخلف با حادثه امنیتی مواجه شدند.

هرمز شلوغ شد؛ قایق‌های نجات پولدار

بخشی از بار کشتی کانتینربر متخلف در تنگه هرمز پس از غرق نیز روی آب رها شد و صاحبان قایق‌های نجات را ثروتمند کرد.

فقط ۱۴ روز از اکتبر می‌گذرد و در این مدت ایران ۲۶ کشتی متخلف در تنگه هرمز را تنبیه کرده است.

هرمز شلوغ شد؛ قایق‌های نجات پولدار

افرایش سختگیری در تردد تنگه هرمز سبب تثبیت قیمت نفت آتی در نرخ ۱۰۶ دلار را مهیا کرده و قیمت نفت فیزیکی نیز بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار معامله می‌شود.

منبع: فارس

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ رمضان ، نیروی دریایی سپاه
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