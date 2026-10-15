باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز امروز روز شلوغی را سپری کرد، البته بهجای نفتکش این قایقهای نجات بودند که تنگه را پرتردد کردند.
وظیفه قایق نجات رسیدگی اضطراری به نفتکشها و کشتیهای باری است که پس از تخلف با حادثه امنیتی مواجه شدند.
بخشی از بار کشتی کانتینربر متخلف در تنگه هرمز پس از غرق نیز روی آب رها شد و صاحبان قایقهای نجات را ثروتمند کرد.
فقط ۱۴ روز از اکتبر میگذرد و در این مدت ایران ۲۶ کشتی متخلف در تنگه هرمز را تنبیه کرده است.
افرایش سختگیری در تردد تنگه هرمز سبب تثبیت قیمت نفت آتی در نرخ ۱۰۶ دلار را مهیا کرده و قیمت نفت فیزیکی نیز بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار معامله میشود.
منبع: فارس