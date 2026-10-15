معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از دستگیری ۷۳۰ مالخر در جریان اجرای طرح سراسری مقابله با مالخران و خریداران اموال مسروقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامیار چهری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله هدفمند با خریداران اموال مسروقه و محدود کردن زمینه‌های خریدوفروش اموال سرقتی، طرح سراسری مقابله با مالخران از اوایل مهرماه سال جاری به مدت دو روز در استان‌های سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۷۳۰ مالخر دستگیر و ۵۹۳ فقره اموال مسروقه کشف شد؛ همچنین مأموران پلیس با هدف نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و مقابله با خریدوفروش اموال مشکوک، از ۲ هزار و ۲۶ واحد صنفی بازدید کردند و تعداد ۳۹۱ اخطار پلمب نیز صادر شد.

سرهنگ چهری با تأکید بر نقش مقابله با مالخران در کاهش انگیزه ارتکاب سرقت تصریح کرد: خریدوفروش اموال مسروقه، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان و تشدید خسارت‌های ناشی از سرقت، زمینه را برای ادامه فعالیت سارقان فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، شناسایی و برخورد با افرادی که با خرید اموال سرقتی به چرخه توزیع این اموال دامن می‌زنند، از محور‌های مهم اقدامات پلیس آگاهی است.

وی با هشدار به خریداران اموال مسروقه خاطرنشان کرد: شهروندان و فعالان صنفی باید هنگام خرید کالا، به‌ویژه اقلام دست‌دوم، از اصالت و قانونی بودن منشأ آن اطمینان حاصل کنند و از خرید کالا‌های فاقد مدارک معتبر یا دارای شرایط مشکوک، از جمله قیمت‌های غیرمتعارف، خودداری کنند؛ چراکه ناآگاهی از منشأ واقعی کالا، لزوماً مسئولیت قانونی خریدار را منتفی نمی‌کند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به خریدوفروش اموال مسروقه، موضوع را از طریق مجاری رسمی به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: مقابله مؤثر با سرقت، علاوه بر اقدامات تخصصی پلیس، به همکاری مردم و خودداری از خرید اموال با منشأ نامعلوم نیاز دارد.

منبع: فراجا