رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد کی‌یف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که کی‌یف ممنوعیت حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه را لغو کرده است.

زلنسکی با ابراز خشم از قطع دسترسی اوکراین به اطلاعات آمریکا و هم‌زمان کاهش کیفیت خدمات استارلینک در جریان حملات روسیه، گفت محدودیت اوکراین برای حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه دیگر برقرار نیست.

او همچنین از آمادگی آمریکا برای دستیابی به توافق با روسیه و مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه انتقاد کرد.

زلنسکی درباره رابطه ترامپ با پوتین گفت: «او آشکارا و با صدای بلند می‌گوید که چنین افرادی را دوست دارد و برای آنها احترام قائل است. از نظر او، افرادی که می‌توانند ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال رهبر باشند، احتمالاً بسیار قدرتمند هستند.»

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت که حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را به مدت سه روز متوقف کرده بود، اما روسیه در این مدت به حملات خود علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین ادامه داد.

زلنسکی در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر لزوم کناره‌گیری او از قدرت و برگزاری انتخابات در اوکراین نیز گفت چنین مواضعی صرفاً به تقویت ولادیمیر پوتین منجر می‌شود.

او تأکید کرد: «آنچه اهمیت دارد این است که پوتین هیچ فشاری احساس نمی‌کند. وقتی فشاری احساس نکند، حمله می‌کند.»

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی اوکراین روسیه متجاوز را تنبیه کن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
بزن اونقدر بزن که دیگه گازوئیل و بنزین و گاز صادر نکنه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
از خویشتن داری پوتین داره سو استفاده میکنه. وگرنه اگر پوتین مثل ترامپ بود تا حالا اثری از اکراین نبود.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
دم زلنسکی گرم
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
درود بر اکراین دلاور.
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۵
مگر روسیه نمی تواند روسیه همه در یک روز زیر ساخت انرژی اکراین را نابود خواهد کرد
۲
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