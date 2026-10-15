دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب با تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان روز پنجشنبه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای شناسایی و برخورد با عوامل اقدامات ضدامنیتی اظهار کرد: اعضای این تیم با ارتباطات سازمان‌یافته، اقداماتی را با ماهیت ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی با اهداف مورد نظر جریان‌های ضدانقلاب دنبال می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر برخورد قانونی با اقدامات مخل امنیت عمومی تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با هدف شناسایی ابعاد فعالیت‌های سازمان‌یافته، بررسی نقش و میزان مداخله هر یک از متهمان و احراز ارتباطات احتمالی آنان ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی دادگستری استان کرمان

برچسب ها: دستگیری ، ضد انقلاب
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