رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعای پایان جنگ علیه ایران و پایین آمدن قیمت نفت را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه بار دیگر مدعی شد که جنگ با ایران «به‌ زودی» پایان خواهد یافت و ادعا کرد که با خاتمه این درگیری، قیمت نفت به‌ شدت کاهش پیدا می‌کند.

ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در ایالت مونتانا گفت: «جنگ ایران خیلی زود پایان خواهد یافت.»

او همچنین مدعی شد: «آن‌ها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و قیمت نفت مثل سنگ سقوط خواهد کرد.»

ترامپ پیش‌تر در جریان یک گردهمایی در مونتانا ایران را پیش از آغاز عملیات نظامی آمریکا، قدرتی مسلط در خاورمیانه توصیف کرده و مدعی شده بود که حملات آمریکا توان نظامی این کشور را تضعیف کرده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ترامپ در روزهای اخیر بارها از احتمال پایان سریع جنگ سخن گفته است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
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