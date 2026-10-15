باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - عبدالعلی ارژنگ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری، در پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان با تشریح روند تدوین نقشه مهندسی فرهنگی گفت: این سند با هدف شناسایی مسائل اولویت‌دار فرهنگی و تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و ۲۱۴ برنامه و فعالیت اجرایی برای تحقق اهداف آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سواد رسانه‌ای، تقویت سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و هماهنگی بیشتر در مدیریت فرهنگی، از محور‌های اصلی این سند است که برای هرکدام، برنامه‌های اجرایی و دستگاه‌های مسئول و همکار مشخص شده‌اند.

ارژنگ با اشاره به پیش‌بینی ۱۴ میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در سال جاری تصریح کرد: این اعتبار با سهم ۵۰ درصدی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۳۰ درصدی اداره‌کل تبلیغات اسلامی و ۲۰ درصدی حوزه هنری پیش‌بینی شده است و لازم است دستگاه‌های متولی، برنامه‌های اجرایی خود را بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی مشخص کنند تا روند هزینه‌کرد اعتبارات و میزان تحقق اهداف قابل رصد و ارزیابی باشد.

وی تأکید کرد: نقشه مهندسی فرهنگی باید مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد تا فعالیت دستگاه‌ها در یک مسیر منسجم و هدفمند دنبال شود و اقدامات فرهنگی استان با نیاز‌های واقعی جامعه تناسب داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عفاف و حجاب گفت: جلسات قرارگاه عفاف و حجاب به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود و با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه قضایی استان، اقدامات هماهنگی در این حوزه در حال پیگیری است.

ارژنگ ابراز امیدواری کرد: با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها، اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و بهره‌گیری هدفمند از اعتبارات فرهنگی، زمینه تحقق اهداف نقشه مهندسی فرهنگی و ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی استان فراهم شود.