باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود گودرزی در حاشیه برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز اظهار کرد: ارزیابی‌های انجام‌شده و بازخورد بازدیدکنندگان نشان می‌دهد نمایشگاه امسال در مقایسه با دوره گذشته، از نظر ساختار اجرایی، تخصصی بودن و رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای نمایشگاهی پیشرفت داشته است.

او افزود: تجربه برگزاری دوره نخست نمایشگاه، زمینه شناسایی نقاط ضعف و رفع بخشی از کمبود‌ها و کاستی‌ها را فراهم کرد و امسال شاهد برگزاری نمایشگاهی منسجم‌تر هستیم؛ موضوعی که با وجود شرایط دشوار کشور، حاصل تلاش همکاران و مجموعه‌های اجرایی است.

تمرکز بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش

گودرزی با اشاره به تفاوت رویکرد نمایشگاه امسال با دوره گذشته تصریح کرد: از ابتدا تلاش کردیم نمایشگاه اکسپو شیراز با رویکردی تخصصی و هدفمند برگزار شود و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش، محور اصلی آن باشد.

معاون اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنعت و کشاورزی و همچنین حوزه خدمات، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال بیشتر و ارتقای ضریب صنعتی شدن استان منجر شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی فارس گفت: در برخی صنایع، از جمله صنعت خودروسازی، واحد‌های تولیدی فعالی داریم؛ با این حال، لازم است جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین منابع مالی به‌گونه‌ای باشد که سهم تولید داخل و توانمندی‌های بومی در فرایند تولید افزایش یابد.

گودرزی تأکید کرد: افزایش عمق ساخت داخل، علاوه بر تقویت توان تولیدی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی، افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد استان باشد.

تدوین سند گردشگری و حمایت از بازار صنایع‌دستی

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان فارس گفت: با توجه به تأکید استاندار فارس بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و اهمیت این حوزه در توسعه اقتصادی استان، تدوین سند گردشگری در دستور کار قرار گرفت تا زمینه استفاده هدفمندتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

معاون اقتصادی استانداری فارس با اشاره به توانمندی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: در بازدید از نمایشگاه، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی مشاهده شد؛ اما یکی از نیاز‌های اساسی این بخش، دسترسی به بازار‌های فروش و معرفی مؤثر محصولات است.

او افزود: ایجاد بازار برای محصولات صنایع‌دستی از موضوعاتی است که در دستور کار معاونت اقتصادی قرار دارد و در این زمینه با شهرستان‌ها هماهنگی خواهیم کرد تا فعالان این حوزه بتوانند محصولات خود را معرفی و عرضه کنند و زمینه ارتباط با مشتریان و خریداران را به دست آورند.

گودرزی همچنین از برگزاری نمایشگاه هنر با عنوان «آرت اکسپو» برای معرفی ظرفیت‌های هنری خبر داد و گفت: این رویداد با هدف اقتصادی‌سازی توانمندی‌های هنری و فراهم کردن زمینه عرضه آثار هنرمندان برگزار شده است. با وجود اینکه این برنامه برای نخستین بار اجرا شد، آثار و فعالیت‌های قابل توجهی در آن به نمایش درآمد.

توسعه همکاری با کشور‌های همسایه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی

معاون اقتصادی استانداری فارس با اشاره به حضور مهمانان خارجی در نمایشگاه امسال خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت، تولید و اقتصاد، کشور‌های همسایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا هم منطق اقتصادی و هم ملاحظات ژئوپلیتیکی، توسعه تعاملات با این کشور‌ها را ضروری می‌کند.

او افزود: بخش قابل توجهی از مهمانان خارجی نمایشگاه از کشور‌های همسایه بودند و در جریان این رویداد، جلسات و گفت‌و‌گو‌هایی با آنان برگزار شد. همچنین برخی از این بازدیدکنندگان با حضور در واحد‌های صنعتی استان، از توانمندی‌های تولیدی و محصولات فناورانه فارس بازدید کردند و نسبت به خرید برخی محصولات ابراز علاقه نشان دادند.

گودرزی با بیان اینکه جمع‌بندی نهایی دستاورد‌های اقتصادی نمایشگاه پس از پایان آن انجام خواهد شد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مربوط به مذاکرات، تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های احتمالی را جمع‌آوری کنند تا ارزیابی دقیق‌تری از نتایج نمایشگاه به دست آید.

او با اشاره به تجربه دوره گذشته نمایشگاه اظهار کرد: برخی از قرارداد‌هایی که پس از اکسپوی سال گذشته منعقد شدند، لزوماً در جریان خود نمایشگاه به امضا نرسیده بودند، بلکه این رویداد زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های استان و شناسایی فرصت‌های اقتصادی را فراهم کرد و مذاکرات بعدی به انعقاد قرارداد انجامید.

معاون اقتصادی استانداری فارس با اشاره به برخی پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی و شهر سلامت افزود: در دوره گذشته، تعدادی از سرمایه‌گذاران با حضور در نمایشگاه و آشنایی با فرصت‌های موجود، مذاکرات خود را ادامه دادند و در نهایت قرارداد‌هایی منعقد شد.

او ابراز امیدواری کرد که حضور مهمانان خارجی در نمایشگاه امسال نیز زمینه‌ساز افزایش تعاملات اقتصادی و تبدیل مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری شود.

ضرورت شناسایی کاستی‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی

گودرزی در پاسخ به پرسشی درباره چالش‌ها و نقاط ضعف نمایشگاه گفت: نباید صرفاً به بیان دستاورد‌ها بسنده کنیم؛ زیرا شناسایی کاستی‌ها و دریافت دیدگاه‌های انتقادی، لازمه پیشرفت و بهبود مستمر است.

او از فعالان اقتصادی، بازدیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی خواست دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را درباره نحوه برگزاری نمایشگاه و موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مطرح کنند تا در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اقتصادی استانداری فارس با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه صنایع‌دستی و فعالیت‌های خرد و پیله‌وری اظهار کرد: در این بخش‌ها توانمندی‌های خوبی وجود دارد و باید برای توسعه بازار فروش محصولات و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به بازار‌های هدف، برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود.

او افزود: در همین راستا، برگزاری نشست‌هایی با هدف معرفی صنایع‌دستی استان در بازار کشور‌های همسایه در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر بازار داخلی، زمینه دسترسی تولیدکنندگان و هنرمندان فارس به بازار‌های فرامرزی نیز فراهم شود.

گودرزی در پایان تأکید کرد: اکسپو باید فراتر از یک رویداد نمایشگاهی، به بستری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، توسعه ارتباطات تجاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تبدیل شود؛ مسیری که تداوم آن می‌تواند به تقویت تولید، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان فارس کمک کند.