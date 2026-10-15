باشگاه خبرنگاران جوان - مختار عباسی، فرماندار لارستان، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این شهرستان گفت: لارستان از دیرباز در حوزه تجارت با کشور‌های حاشیه خلیج فارس فعال بوده و با توجه به ارتباطات اقتصادی و تجاری مردم منطقه با این کشورها، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

او با اشاره به حضور لارستان در رویداد اسکو ۲۰۲۶ اظهار کرد: امسال برای دومین سال در این رویداد با شعار «لارستان، سرزمین فرصت‌های روشن» شرکت کردیم. هدف از این حضور، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین فراهم کردن فرصتی برای عرضه محصولات و معرفی توانمندی‌های واحد‌های تولیدی منطقه بود.

آغاز یک سرمایه‌گذاری مشترک با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

فرماندار لارستان با اشاره به شکل‌گیری یک سرمایه‌گذاری مشترک در این شهرستان گفت: در کمتر از یک سال گذشته، یک شرکت با مشارکت ۵۰ درصدی سرمایه‌گذار خارجی و ۵۰ درصدی سرمایه‌گذار داخلی فعالیت خود را آغاز کرده است و تجهیزات خط تولید این مجموعه در حال ورود به کشور است.

عباسی افزود: پیشرفت این طرح امیدوارکننده بوده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در شهرستان باشد.

او با تأکید بر آمادگی مجموعه مدیریتی شهرستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران تصریح کرد: این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که شرایط برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در لارستان فراهم است و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز عزم و اراده لازم را برای همراهی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارند.

فرماندار لارستان خاطرنشان کرد: با همکاری بخش دولتی و خصوصی می‌توان زمینه رونق اقتصادی، توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای مردم این منطقه را فراهم کرد.

ظرفیت‌های کشاورزی لارستان؛ از تولید محصولات فصلی تا صادرات

عباسی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان اظهار کرد: کشاورزان لارستانی در کنار تولید محصولات فصلی، در زمینه تولید محصولات خارج از فصل نیز فعالیت دارند و محصولاتی همچون گندم، کنجد، خرما، مرکبات، لیموترش، سیب‌زمینی و انواع صیفی‌جات در این منطقه تولید می‌شود.

او افزود: بخشی از محصولات کشاورزی شهرستان، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به خارج از کشور نیز صادر می‌شود.

فرماندار لارستان با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی گفت: ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی می‌تواند به فرآوری بهتر محصولات کشاورزی، افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت ظرفیت‌های صادراتی شهرستان کمک کند.

پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در لارستان

فرماندار لارستان درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن ملی در این شهرستان نیز گفت: پروژه‌های مختلفی در این حوزه در دست احداث است که میزان پیشرفت فیزیکی آنها متفاوت است؛ به‌طوری‌که پیشرفت برخی پروژه‌ها به حدود ۵۵ درصد و برخی دیگر به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

عباسی با اشاره به نقش پرداخت به‌موقع آورده متقاضیان در تکمیل این طرح‌ها افزود: در صورت پرداخت به‌موقع اقساط از سوی متقاضیان و سهامداران، می‌توان انتظار داشت که بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

او همچنین درباره تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: پالایش ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط دارای سه فرزند و بیشتر از سوی اداره کل راه و شهرسازی انجام شده و زمین مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده است.

به گفته فرماندار لارستان، زمین‌های مورد نظر در حال آماده‌سازی است تا پس از طی مراحل لازم در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.

افتتاح پروژه‌هایی به ارزش حدود یک‌ونُه‌دهم همت در هفته دولت

عباسی با تشریح عملکرد شهرستان در هفته دولت گفت: در این ایام، پروژه‌هایی به ارزش حدود یک‌ونُه‌دهم همت در لارستان افتتاح شد که بر اساس اظهارات مطرح‌شده، این شهرستان پس از شیراز از نظر حجم پروژه‌های افتتاح‌شده در استان فارس در جایگاه دوم قرار داشت.

او با اشاره به مشارکت خیرین و بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها اظهار کرد: خیرین نیک‌اندیش حدود ۲۷۰ میلیارد تومان در این طرح‌ها مشارکت داشتند و سهم بخش خصوصی نیز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود. بخش دیگر سرمایه‌گذاری‌ها از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

فرماندار لارستان ادامه داد: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات درمانی، راه‌سازی، تأمین آب آشامیدنی و برق پایدار اجرا شده‌اند و می‌توانند در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش محرومیت‌ها نقش مؤثری داشته باشند.

عباسی همچنین درباره برنامه‌های دهه فجر گفت: در دهه فجر امسال نیز پروژه‌هایی برای افتتاح پیش‌بینی شده است که جزئیات آنها در زمان مقرر به اطلاع مردم خواهد رسید.

نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های سلامت، آموزش و آبرسانی

فرماندار لارستان با قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان گفت: خیرین در سه حوزه مهم بهداشت و درمان، مدرسه‌سازی و تأمین آب مشارکت گسترده‌ای دارند.

او افزود: ساخت و توسعه مراکز درمانی، احداث مدارس، ساخت آب‌انبار‌ها و احداث یا مرمت منابع تأمین آب از جمله اقداماتی است که با مشارکت خیرین در منطقه انجام می‌شود.

عباسی با تأکید بر اهمیت این مشارکت‌ها خاطرنشان کرد: همراهی خیرین در اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم لارستان دارد.

پیگیری پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در جنوب فارس

فرماندار لارستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در جنوب استان فارس اشاره کرد و گفت: در این زمینه، پیگیری‌هایی انجام شده و مکاتباتی نیز با استاندار فارس صورت گرفته است.

او با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد اقتصادی مستلزم برخورداری از شرایط و ضوابط مشخصی است، افزود: در صورت فراهم بودن الزامات قانونی و اجرایی، موضوع باید بر اساس ضوابط مربوط بررسی شود تا حقوق و منافع مردم منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

عباسی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی لارستان و منطقه جنوب فارس می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید باشد.